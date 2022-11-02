7-11出手了！雙11咖啡「買11送11」　全家拿鐵28杯1111元

▲7-11公布雙11咖啡優惠，APP行動隨時將開賣濃萃美式買11送11、大杯拿鐵19杯711元等。（圖／7-ELEVEN提供）
▲7-11公布雙11咖啡優惠，APP行動隨時將開賣濃萃美式買11送11、大杯拿鐵19杯711元等。（圖／7-ELEVEN提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-11-02 13:35:10

搶攻雙11商機，超商業者熱烈開打咖啡大戰，繼萊爾富、全家公布咖啡優惠後，7-11終於出手，宣布OPEN POINT行動隨時取將祭出濃萃美式「買11送11」，以及大杯拿鐵19杯711元等；11月7日當天加碼舉辦「7-ELEVEN DAY」活動，全店指定商品結帳金額滿711元，加送OPEN POINT點數100點（1點抵1元）。全家也有雙11限定優惠，包括仙女紅茶44杯、大杯特濃美式32杯、大杯特濃拿鐵28杯、霜淇淋33支，一律下殺均一價1111元。

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雙11大戰一觸即發，超商咖啡促銷火拼成為重頭戲。7-ELEVEN正式宣布，OPEN POINT行動隨時取自11月9日至11月15日開跑優惠，期間每日推出限量濃萃美式「買11送11」，更祭出大杯拿鐵19杯、黑糖珍珠撞奶18杯、經典純奶茶22杯、精品美式13杯，皆享組合價711元，換算下來大杯拿鐵約37元。APP另於11月11日至11月17日開賣「雙11購物節開心卡」，售價1111元，除了原面額1111元可使用之外，再加送111點OPEN POINT點數，等於可額外獲得111元購物金。

此外，門市將在11月7日舉辦「7-ELEVEN DAY」主題活動，買任兩個飯糰／麵包或任一個燴飯／便當／麵食，送麥香300ml系列飲料1瓶兌換券；買全店指定商品結帳金額滿711元，送OPEN POINT點數100點（1點抵1元），限量5萬筆，每會員限1次，並加碼抽限量CROCS X 7-ELEVEN聯名鞋款。

▲11月7日加碼舉辦「7-ELEVEN DAY」，買指定鮮食送麥香，消費711元贈100點，再加抽CROCS聯名鞋款。（圖／業者提供）
▲11月7日加碼舉辦「7-ELEVEN DAY」，買指定鮮食送麥香，消費711元贈100點，再加抽CROCS聯名鞋款。（圖／業者提供）
全家同樣鎖定雙11檔期，在APP「隨買跨店取」推出5日限定優惠，11月11日至11月15日期間，購買仙女紅茶44杯、大杯特濃經典美式32杯、大杯特濃經典拿鐵28杯、全家霜淇淋（口味不限）33支，皆享1111元優惠價，相當於仙女紅茶每杯25元、特濃拿鐵39元、霜淇淋34元，另有超過200組隨買跨店取商品優惠，今（2）日起就會陸續開賣，組合最低下殺5折起。

▲APP隨買跨店取將推出超過200組商品優惠，除了買一送一之外，還有組合價111元。（圖／手機截圖）
▲APP隨買跨店取將推出超過200組商品優惠，除了買一送一之外，還有組合價111元。（圖／手機截圖）

超商雙11開戰！全家仙女紅茶44杯1111元　特濃拿鐵39元

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