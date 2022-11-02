快訊／本土確診+33116！死亡個案增53人　境外移入68例

▲指揮中心指揮官王必勝，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心指揮官王必勝，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-11-02 14:01:492022-11-02 14:03:13

中央流行疫情指揮中心今天（2日）宣布，本土新增33116例COVID-19確診病例，另外68例境外移入、53例死亡個案。

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▲指揮中心表示，本土新增33116例確診，死亡加53人。（圖／指揮中心）
▲指揮中心表示，本土新增33116例確診，死亡加53人。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，今日新增之33,116例本土病例，為15,258例男性、17,840例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,882例)，臺中市(4,613例)，高雄市(4,205例)，桃園市(3,538例)，臺南市(2,937例)，臺北市(2,864例)，彰化縣(1,646例)，屏東縣(1,082例)，新竹縣(816例)，雲林縣(739例)，新竹市(736例)，苗栗縣(714例)，嘉義縣(657例)，南投縣(616例)，宜蘭縣(527例)，基隆市(476例)，嘉義市(389例)，花蓮縣(332例)，臺東縣(164例)，金門縣(106例)，澎湖縣(67例)，連江縣(10例)。

指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為32例男性、21例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、50例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月28日至10月29日，死亡日期介於9月25日至10月30日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增68例境外移入個案中，為32例男性、36例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自越南(4例)，日本、泰國、柬埔寨及新加坡(各1例)移入，另60例感染國家調查中。入境日期介於今年10月2日至11月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,429,721例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,646,845例排除)，其中7,780,125例確診，分別為36,485例境外移入，7,743,586例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計12,929例COVID-19死亡病例，其中12,912例本土，個案居住縣市分布為新北市2,633例、臺北市1,453例、臺中市1,327例、高雄市1,228例、桃園市980例、臺南市963例、彰化縣732例、屏東縣507例、南投縣404例、雲林縣404例、苗栗縣357例、嘉義縣328例、基隆市284例、宜蘭縣277例、花蓮縣223例、新竹縣211例、嘉義市208例、臺東縣182例、新竹市145例、澎湖縣34例，金門縣32例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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