青青突宣布「暫停直播」！深夜道歉：一直都希望大家快樂
網美青青長相甜美、身材火辣，迅速在網美界爆紅，豈料年初被網路名人「小商人」踢爆，涉嫌詐騙吸金，以及找金主包養等行徑，道歉後就消失長達半年，直到6月才再度回到IG並重啟直播，不過她昨（1）日深夜卻無預警在IG透露要暫停直播，也讓粉絲感到震驚。
青青昨天在IG發「白底黑字」文，她一開始就向粉絲道歉，「抱歉，直播一直以來我都希望帶給大家更多快樂」，但她最近狀態似乎不是很好，「最近可能壓抑的事情太多了，我需要時間給大家最好的我」。為此，她也向粉絲請假一個禮拜，「請讓我休息一週，謝謝大家愛我，等我回來」，最後也附上一個綠色愛心，最新IG貼文也在昨日，讓大批粉絲心疼又不捨。
事實上，青青消失半年後，目前成為抖音直播主，她曾透露剛開始做的時候有點抗拒，「我就抱持著一個試試看的心態來」，所幸在同事的幫助下漸漸起色，「這跟我過往的生活很不一樣，以前可能跟一群網紅出去都是在玩，但是認識抖音的朋友們之後，我發現大家全部人都在努力」，當時她也強調，現在的生活她過得開心又踏實，「有任何負面的時候都很快消失，我覺得心靈成長很重要，現在跟家人感情很好，跟朋友也很好，而且都一起努力，很讚啊」。（編輯：郭佩蓉）