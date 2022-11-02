進場期間台股跌約6.55%　國安基金：初步發揮穩盤效果

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此外，由於國際政經情勢不確定因素仍多，主要國家加速升 息及緊縮貨幣政策等措施，造成經濟成長趨緩，經10月6日國安基金第114次例行委員會議決議，繼續授權執行安定市場任務。
至於國安基金進場護盤台股成效如何？報告中指出，近期因通膨升息、地緣政治風險及經濟下行等國際政經負面因素衝擊，全球股市同步下挫，台股以電子半導體為主，與美股費城半導體及那斯達克指數連動性高，今年至11月1日止，費城半導體及那斯達克跌幅達39.58%及29.77%，台股跌幅28.44%， 國安基金進場期間跌幅約6.55%，初步發揮穩盤效果。
此外，國安基金依國安條例第13條，每季公告基金收支運用情形。今年10月6日已公告截至9月底收支及運用情形，資產總額新台幣104億352萬元，負債總額112億1797萬元，權益總額負8億1445萬元， 收支相抵發生短絀7億7841萬元。
財政部報告中也提到，就出口、物價及民間消費、公司營收方面來看，台股基本面穩健，今年前9月累計出口3677.6億美元、進口3270.6億美元，為歷年同期最高，惟9月全球景氣趨緩，出口成長率轉負；9月消費者物價指數年增2.75%，相對平穩；批發、零售及餐飲業營業額為歷年同月新高，內需動能良好。
不僅如此，今年9月上市櫃公司營收4.05兆元，為歷年同月新高；台股本益比9.19倍，僅高於港股5.67倍；殖利率5.69％為國際主要股市最佳。
不過，財政部也提到，由於歐美等主要國家通膨仍高，美國強升息帶動全球升息循環及強勢美元，美元指數最高突破114，亞洲貨幣貶值，輸入性通膨風險提高，加上俄烏戰爭未歇等地緣政治衝突，推升能源糧食價格，不利通膨降溫，引發消費及經濟成長趨緩。
同時，IMF下修全球、美國及歐元區經濟成長率，今、明年分別為全球3.2%及2.7%，美國1.6%及1%，歐元區3.1%及0.5%。WTO也示警全球貿易成長放緩，今、明年成長率分別為3.5%及1%，另美國擴大對中國科 技制裁，相關產業前景疑慮及供應鏈重組 風險升高。
也因此，財政部強調，我國經濟體質穩健，台股基本面良好， 惟國際政經不確定因素仍多，股匯市波動加大，金融風險仍高，投資信心不足，國安基金將密切關注政經情勢變動，與相關部會共同合作，妥慎運用有限資源，持續執行任務，以維護投資信心及資本市場穩定。