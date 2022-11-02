雙11量販超市參戰！愛買生鮮下殺31折　家樂福3C家電瘋搶

▲量販超市雙十一購物節提早開跑，家樂福、愛買祭出優惠活動。（圖／愛買提供）
▲量販超市雙十一購物節提早開跑，家樂福、愛買祭出優惠活動。（圖／愛買提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-11-02 14:04:20

雙十一購物節即將到來，量販超市也紛紛祭出相關優惠活動！其中，愛買推出為期14天的「哈日瘋」日本展最低49折起，線上購物箱購免運外，生鮮商品限時31折起，達指定門檻輸入指定優惠代碼最高享88折優惠；家樂福即日起知名家電商品下殺折扣，熱門商品會員紅利點倍數贈送、指定名牌生活用品買一送一等優惠。

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▲「哈日瘋」日本展，超多IP聯名日本商品限定開賣
▲「哈日瘋」日本展，超多IP聯名日本商品限定開賣。（圖／愛買提供）
愛買量販全台15家門市11/2至11/15一連14天推出雙11購物節優惠，推出137款民生夯品超殺驚爆價，而且通通不限量。並且引進「哈日瘋」日本展，超多IP聯名日本商品限定開賣，有小朋友無法抵擋的丸美屋鬼滅之刃、蠟筆小新、寶可夢甘口風味玉米咖哩即食包，最低49折起。

個人清潔保養及生理用品系列商品單筆滿688元送100元，保健/護理指定商品單筆滿888元現折50元。愛買表示，近兩年線上購物生鮮館業績成長3成以上，平台生鮮館雙11檔期特別祭出限時31折起優惠，有精品大閘蟹6隻特價1950元、金目鱸魚清肉7包只要599元再送虱目魚肚1片、日本麝香綠葡萄2串990元、日本熊本嚴選哈密瓜990元。

▲平台生鮮館雙11檔期特別祭出限時31折起優惠，有精品大閘蟹6隻特價1950元
▲平台生鮮館雙11檔期特別祭出限時31折起優惠，有精品大閘蟹6隻特價1950元。（圖／愛買提供）
愛買線上購物平台11/1至11/10，飲料、衛生紙、尿布等箱購商品最低折扣5折且直接免運，達指定門檻輸入指定優惠代碼最高享88折優惠（每日限額使用），消費滿999元輸入優惠代碼「AMARTREGYN」現折100元，消費滿3000元「AMARTTS7LB」現折350元。

家樂福即日起至11/8(二) 線上購物舒潔滿千折百、飛利浦最高折8仟、好自在5折起、幫寶適最高折6佰、送進口積木組、3M舒眠最高折2仟、BRITA送保溫瓶、特福鍋具與廚電限量特賣。11/9至11/22開通家樂福APP錢包，紅包天天大放送，有機會獲得1,111元錢包儲值金。11/9至11/11量販店指定限量名牌家電、3C商品最低下殺7.5折，11/9至11/22止會員專屬指定商品紅利點數11倍送！

▲家樂福線上購物推雙十一優惠，指定商品下殺超值優惠價。（圖／家樂福提供）
▲家樂福線上購物推雙十一優惠，指定商品下殺超值優惠價。（圖／家樂福提供）

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