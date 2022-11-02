特企／韓國正宗來了！最豐富韓國山林產物齊聚一堂

根據研究報導，韓國人是目前世界上最長壽的國家之一，除了韓國KIMCHI等發酵食品已經被有效認證可以提高免疫力之外，韓國豐富的林產物如柿子、松子、人蔘等也是大家所熟知的健康美味食材，講求快速方便的韓國人也因此發展出各項不同的健康食品，宣傳健康理念，讓每個韓國人都能享有健康生活；現在讓你不用飛到韓國去，只要到新光三越台中店、左營店就能一次購買所有你所需要的健康商品。
現場除了有各式各樣的韓國商品之外，這次「韓國林產展」更特別展出由韓國新鮮冷凍空運直送「黃土房柿餅(切片)」，乾柿子含有由葡萄糖和半乳糖組成的多醣，具有極好的抗血栓和血液循環作用，更是韓國人逢年過節送禮必備的年節禮品；「報恩郡產100%紅棗汁」紅棗富含的維生素 C、蛋白質、醣類、有機酸、鈣、磷、鐵等營養元素全一包裡，喝完一整包保證你健康滿分；沒時間熬湯沒關係，「donglimfood湯塊系列」特殊的乾燥技術，將湯品食材全部鎖於這一塊! 只需加入熱水，即可沖泡出一碗美味且營養的湯品；「BAMTRAE韓國香脆甜栗」嚴選韓國栗子，圓潤大顆且飽滿結實，無論是做為零食點心想用還是用來燉煮雞湯，都是絕佳的美味；喜歡健康飲品的你也有福了！濟州島桔梗花茶(隨手包)、多種口味韓國傳統罐裝茶飲(石榴/五味子/覆盆子…等)、瑪格利米酒系列(栗子/松子…等)，眾多飲品在現場等你挑選，現在還等什麼呢? 就快到活動現場挑選你最喜歡的韓國商品吧！