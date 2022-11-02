外送也拼雙11！星巴克、必勝客參戰　11大品牌「買1送1」

▲foodpanda推出雙11優惠，即日起到11/11共有11家餐飲品牌推出買一送一。（圖／官方提供）
▲foodpanda推出雙11優惠，即日起到11/11共有11家餐飲品牌推出買一送一。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-11-02 14:24:37

各通路、品牌力攻雙11商機，foodpanda也準備正面迎戰，這次大動作的推出11家熱門品牌活動，輸入優惠碼即享指定餐點買一送一，包含知名餐廳星巴克、漢堡王、必勝客、八方雲集，以及迷克夏、大苑子、珍煮丹等人氣手搖飲；生鮮雜貨、pandamart 熊貓超市輸入優惠碼最高再現折 250 元。

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🟡11家品牌買一送一
即日起至 11 / 11，共11 個飲食品牌輸入指定優惠碼享買一送一優惠，但各家優惠都只限一人一次。

  • 星巴克輸入優惠碼【一星巴克一】享特大杯那堤買一送一
  • 必勝客輸入優惠碼【一必勝客一】享和風章魚燒比薩個人比薩（鬆厚餅皮）買一送一
  • 漢堡王輸入優惠碼【一漢堡王一】享五塊雞塊、花生培根牛肉堡買一送一
  • 達美樂輸入優惠碼【1DM1】享個人Pizza套餐（6吋）買一送一
  • 八方雲集輸入優惠碼【一八方雲集一】享招牌鍋貼 10 顆買一送一
  • 拉亞漢堡輸入優惠碼【一拉亞漢堡一】享起司厚牛堡組合餐買一送一
  • 迷客夏輸入優惠碼【一迷客夏一】享伯爵紅茶拿鐵（L）買一送一
  • 大苑子輸入優惠碼【一大苑子一】享台灣鮮榨柳丁綠買一送一
  • 三商巧福輸入優惠碼【一三商巧福一】享原汁牛肉麵套餐買一送一
  • 拿坡里輸入優惠碼【一拿坡里一】享 MINI 披薩炸雞獨享餐買一送一
  • 珍煮丹輸入優惠碼【一珍煮丹一】享黑糖綿芋鮮奶（L）買一送一
🟡美食外送優惠

  • 即日起訂購美食外送滿 249 元，輸入優惠碼【熊送快】享 89 折優惠，最高折抵 50 元，每人可用 3 次。
  • 即日起至 11/30 ，訂購指定餐廳享 8 折起優惠，訂購滿 500 元輸入優惠碼【熊愛店家】再享 85 折，最高折抵 60 元，每人可用 1 次。
  • 即日起至 11 / 20，訂購肯德基滿 320 元，輸入優惠碼【KFC80】享現折 80 元優惠，不限使用次數。
  • 即日起至 11 /14 ，訂購添好運、了凡油雞燒臘．飯．麵指定套餐享 85 折優惠，免輸入優惠碼。
  • 即日起至 11 / 14 ，訂購添好運、了凡油雞燒臘．飯．麵滿 380 元，輸入優惠碼【熊愛港味】享 8 折優惠，最高折抵 170 元。
  • 11 / 16 ~11 / 29 ，訂購路易莎滿 240 元，輸入優惠碼【熊愛路易莎】享 75 折優惠，最高折抵 70 元。
  • 即日起至 11 / 14 ，pandapro 會員訂購添好運、了凡油雞燒臘．飯．麵指定套餐享 8 折優惠，免輸入優惠碼。
  • 11 / 17 ~ 11 / 30 ，pandapro 會員訂購路易莎滿 250 元享現折 50 元優惠，免輸入優惠碼。
🟡生鮮雜貨優惠

  • 即日起至 11 /11 ，指定消費者訂購生鮮雜貨滿 1,111 元，輸入優惠碼【一一採買】享現折 250 元優惠，每人可用 1 次。
  • 即日起至  11 /13，訂購 pandamart熊貓超市滿 1,111 元，輸入優惠碼【一一享受】享現折 250 元優惠，每人可用 1 次。
▲熊貓,foodpanda,生鮮雜貨(圖／官方提供)
▲即日起至 11 /11 ，指定消費者訂購生鮮雜貨滿 1,111 元，輸入折扣碼可 250 元折扣，每人可用 1 次。(圖／官方提供)

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