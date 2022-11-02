中重症增168例！2歲女童染MIS-C 全身皮疹住院治療中
中央流行疫情指揮中心表示，今天（2日）新增168例中重症，包括中症110例、重症58例，其中重症個案中，有1例兒童MIS-C，患者為5歲女童，9/18確診，10/20出現發燒、皮疹、咳嗽等症狀，10/26收治加護病房，並給予免疫球蛋白、類固醇治療後，病況好轉，於10/31轉出加護，現仍在一般病房治療中。
醫療應變組副組長羅一鈞指出，該個案過去無慢性病史，曾打過一劑疫苗，9/18確診，10/20陸續出現症狀，曾使用抗生素3天，但症狀仍持續，10/26懷疑MIS-C，因此轉院收治於加護病房，經醫師給予免疫球蛋白、類固醇，病況好轉，於10/31轉回加護病房。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。