蔡英文喊話終結黑金　民進黨拚贏回苗栗、宜蘭、南投

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提到宜蘭，蔡英文說，過去民進黨在宜蘭經過多年努力，奠定「綠色執政、品質保證」的口碑，「宜蘭經驗」是地方執政的典範，「清廉、勤政、愛鄉土」更成了行動準則。現在現任宜蘭縣長林姿妙卻因為涉嫌貪污弊案遭到起訴，其涉嫌利用人頭帳戶，有超過7000多萬的錢是洗錢，或是金流無法交代。這讓宜蘭沒了光榮，宜蘭要有清廉的首長擦亮城市的招牌，相信江聰淵一定能繼承歷任民進黨宜蘭縣長的精神，重建清廉的政治，並且為宜蘭，再次贏回光榮。
接著，蔡英文也說，苗栗已經有72年沒有政黨輪替，更長期被特定派系把持，城市沒有好的發展。這次選舉，還有一位縣長候選人鍾東錦前科累累，具有黑道背景，卻還自比是南非前總統曼德拉。如果不換人，沒有辦法改變苗栗政治，這次是最有機會翻轉的一次，希望大家團結完成72年來第一次政黨輪替，為苗栗終結派系政治。
蔡英文也提到南投，她說，國民黨籍的前縣長因為涉及風災重建索賄等多項弊案，遭到法院判刑，刑期加起來超過400年。現任的國民黨縣長林明溱，還有國民黨這次推出的縣長候選人許淑華，也都遭質疑跟黑金家族、黑道集團掛勾。只有終結黑金政治，南投才有可能發展，南投才有可能進步。她說，蔡培慧專業又認真，帶著對家鄉及土地的堅持和熱情宣傳理念，這一次是最有機會翻轉南投的機會。
蔡英文說，黑金政治跟地方派系政治，都是台灣民主進一步深化必須要嚴肅面對的挑戰。民進黨始終堅持「清廉、勤政、愛鄉土」的信念，也以此要求所有被提名的候選人，都必須簽署「廉政公約」，用明確嚴格的紀律參選。
「我們在宜蘭縣、在苗栗縣、在南投縣，都已經看到改變的機會」，只有集結民眾的力量，只有集結改革的力量，才能夠杜絕黑金政治，不會讓地方政治，成為黑金特權的溫床。
蔡英文說，這個月26號的選舉，不只是地方選舉，大家的一票，決定執政的路線，還有台灣的民主能不能繼續前進，更是決定國際會不會持續地有力地支持台灣。「我們要用手中的選票，展現台灣的選擇和意志」，請每一位選民，特別是宜蘭、苗栗、南投的鄉親，為自己的家鄉投下關鍵的一票，為台灣未來的民主發展做出正確的決定。