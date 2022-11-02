蔡英文喊話終結黑金　民進黨拚贏回苗栗、宜蘭、南投

▲蔡英文率領江聰淵、徐定禎與蔡培慧一同宣誓，力拚本月26日選舉能夠終結黑金、贏回正義。（圖／民進黨提供）
▲蔡英文率領江聰淵、徐定禎與蔡培慧一同宣誓，力拚本月26日選舉能夠終結黑金、贏回正義。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-02 14:28:10

距離選舉僅剩24天，民進黨今（2）日下午中常會前召開「終結黑金 贏回正義」 記者會，由兼任黨主席的總統蔡英文率領宜蘭縣長候選人江聰淵、苗栗縣長候選人徐定禎、南投縣長候選人蔡培慧一同宣誓，將秉持「清廉、勤政、愛鄉土」精神贏回現被黑金把持的家鄉。記者會最後，3名候選人也簽署「拒絕黑金宣言」，更呼籲選民回家投票、翻轉宜蘭、苗栗與南投。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲徐定禎代表民進黨參選苗栗縣長，被看好有望終結長達72年的執政。（圖／記者黃宣尹攝）
▲徐定禎代表民進黨參選苗栗縣長，被看好有望終結長達72年的執政。（圖／記者黃宣尹攝）
蔡英文表示，台灣這幾十年來的民主成就受到國際肯定，但直到現在，還有許多縣市的地方選舉受到黑金的不當影響，這不是台灣社會追求的民主，大家必須努力改變。

提到宜蘭，蔡英文說，過去民進黨在宜蘭經過多年努力，奠定「綠色執政、品質保證」的口碑，「宜蘭經驗」是地方執政的典範，「清廉、勤政、愛鄉土」更成了行動準則。現在現任宜蘭縣長林姿妙卻因為涉嫌貪污弊案遭到起訴，其涉嫌利用人頭帳戶，有超過7000多萬的錢是洗錢，或是金流無法交代。這讓宜蘭沒了光榮，宜蘭要有清廉的首長擦亮城市的招牌，相信江聰淵一定能繼承歷任民進黨宜蘭縣長的精神，重建清廉的政治，並且為宜蘭，再次贏回光榮。

▲蔡英文呼籲宜蘭縣民力挺有責任感、不作秀的江聰淵。（圖／民進黨提供）
▲蔡英文呼籲宜蘭縣民力挺有責任感、不作秀的江聰淵。（圖／民進黨提供）
接著，蔡英文也說，苗栗已經有72年沒有政黨輪替，更長期被特定派系把持，城市沒有好的發展。這次選舉，還有一位縣長候選人鍾東錦前科累累，具有黑道背景，卻還自比是南非前總統曼德拉。如果不換人，沒有辦法改變苗栗政治，這次是最有機會翻轉的一次，希望大家團結完成72年來第一次政黨輪替，為苗栗終結派系政治。

蔡英文也提到南投，她說，國民黨籍的前縣長因為涉及風災重建索賄等多項弊案，遭到法院判刑，刑期加起來超過400年。現任的國民黨縣長林明溱，還有國民黨這次推出的縣長候選人許淑華，也都遭質疑跟黑金家族、黑道集團掛勾。只有終結黑金政治，南投才有可能發展，南投才有可能進步。她說，蔡培慧專業又認真，帶著對家鄉及土地的堅持和熱情宣傳理念，這一次是最有機會翻轉南投的機會。

▲蔡培慧代表民進黨參選南投縣長，力拚翻轉南投藍綠版圖。（圖／民進黨提供）
▲蔡培慧代表民進黨參選南投縣長，力拚翻轉南投藍綠版圖。（圖／民進黨提供）
蔡英文說，黑金政治跟地方派系政治，都是台灣民主進一步深化必須要嚴肅面對的挑戰。民進黨始終堅持「清廉、勤政、愛鄉土」的信念，也以此要求所有被提名的候選人，都必須簽署「廉政公約」，用明確嚴格的紀律參選。
 
「我們在宜蘭縣、在苗栗縣、在南投縣，都已經看到改變的機會」，只有集結民眾的力量，只有集結改革的力量，才能夠杜絕黑金政治，不會讓地方政治，成為黑金特權的溫床。
 
蔡英文說，這個月26號的選舉，不只是地方選舉，大家的一票，決定執政的路線，還有台灣的民主能不能繼續前進，更是決定國際會不會持續地有力地支持台灣。「我們要用手中的選票，展現台灣的選擇和意志」，請每一位選民，特別是宜蘭、苗栗、南投的鄉親，為自己的家鄉投下關鍵的一票，為台灣未來的民主發展做出正確的決定。

翻苗栗最後機會！徐定禎縣長最終戰　揭辣模女兒返鄉戰略

倒數30日／苗栗藍營難棄保　綠拓「未表態選票」力求翻轉

嘆林姿妙讓宜蘭沒面子　蔡英文籲挺「下水救災」的江聰淵

南投激戰！蔡培慧民調小輸許淑華　近半縣民認同換黨執政

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀