男星失業覺得很沒用！遇低潮不敢說 半夜徘徊街頭不回家
江健榆近日推出歌曲《如果你需要安慰》MV，這首是在他生命中最低潮時的創作，曾經跌落谷底，只願獨自面對，多年後終於慢慢走了過來，而還有很多像當年的自己正在低潮中的人們，在他們需要被理解、需要陪伴和面對的時候，能夠聽到自己的這首歌。
江健榆為追求音樂夢而大學延畢，覺得愧對家人的愛和支持；同年參加《華人星光大道2》比賽時，便給自己相當多壓力，期許藉此證明自己，被淘汰後以為自此音樂夢碎，內心相當受挫，變得很沒自信、覺得自己沒用，甚至害怕見到熟人，更害怕見到家人，只想躲起來不見任何人，江健榆說：「那時候不管是家人或朋友，任何人打電話來，我都不想接，因為不想要透露自己的狀態與情緒，沒找到工作，也不敢告訴家人，所以一方面感到迷惘，一方面也覺得很孤單。」不過當時仍抱著一點希望，選擇留在台北尋找機會，但是寄出的作品都沒有回應，處處碰壁讓他既迷惘又孤單，時常獨自半夜徘徊街頭，坐在公園不想回家，更不想回台中，因為回去就像是自己宣告了失敗。
江健榆花了很多年才慢慢走出當年的低潮，曾遇到很多人給予的幫助、陪伴和溫暖，他表示自己一直以來個性比較不是會去開口求助的人，都是自己再站起來，經歷過這些事情，就會想到，「如果有人也像我曾經遇到低潮的狀況，我希望能夠透過這首歌，給他們安慰。」