林姿妙涉貪遭起訴！江聰淵再提5不原則 宣誓清廉執政
距離選舉僅剩24天，民進黨今（2）日下午中常會前召開「終結黑金 贏回正義」 記者會，由兼任黨主席的總統蔡英文率領宜蘭縣長候選人江聰淵、苗栗縣長候選人徐定禎、南投縣長候選人蔡培慧一同宣誓，將秉持「清廉、勤政、愛鄉土」精神贏回現被黑金把持的家鄉。記者會最後，3名候選人也簽署「拒絕黑金宣言」，更呼籲選民回家投票、翻轉宜蘭、苗栗與南投。
江聰淵表示，宜蘭縣要重建廉能縣政，這幾個月看到縣長林姿妙有7000多萬不明的財產來，還用很多帳戶進行洗錢，開庭的時候也沒有誠實面對，一個沒有執行力、沒有廉能的政府，將會影響宜蘭以後長久發展。
江聰淵說，自己從政清清白白，秉持民主前輩的教導，感謝選民給予的服務機會，未來會秉持「不收紅包、不取回扣、不會讓家人干政、不炒地皮、不會讓誓言沒有辦法落實」的五不原則，推動廉能縣政。
蔡英文說，過去民進黨在宜蘭經過多年努力，奠定「綠色執政、品質保證」的口碑，「宜蘭經驗」是地方執政的典範，「清廉、勤政、愛鄉土」更成了行動準則。
蔡英文表示，現在現任宜蘭縣長林姿妙卻因為涉嫌貪污弊案遭到起訴，其涉嫌利用人頭帳戶，有超過7000多萬的錢是洗錢，或是金流無法交代。這讓宜蘭沒了光榮，宜蘭要有清廉的首長擦亮城市的招牌，相信江聰淵一定能繼承歷任民進黨宜蘭縣長的精神，重建清廉的政治，並且為宜蘭，再次贏回光榮。