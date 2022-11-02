孫安佐帶「大9歲女友」見爸媽！孫鵬狄鶯真實心情藏不住

▲孫安佐女友「麻姬兔」大方透露兩人交往認識過程，更害羞喊「現在，未來我就愛他」。（圖／翻攝自孫安佐、麻姬兔IG）
▲孫安佐女友「麻姬兔」大方透露兩人交往認識過程，更害羞喊「現在，未來我就愛他」。（圖／翻攝自孫安佐、麻姬兔IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-11-02 15:04:41

藝人孫鵬和狄鶯的兒子孫安佐，日前在「WNBF國際自然健美邀請公開賽」奪下青少年組第4名，當時孫安佐在IG寫得獎感言，也公開火辣女友，大方Tag女友「麻姬兔」的帳號，感謝她的陪伴。而昨（1）日，他更曬出帶女友見家人的照片，看來兩人感情非常穩定，女友也喊話「未來我就愛他」。

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▲孫安佐女友麻姬兔到場支持孫安佐。（圖／翻攝自孫安佐IG）
▲孫安佐女友麻姬兔到場支持孫安佐。（圖／翻攝自孫安佐IG）
孫安佐女友「麻姬兔」昨日在IG發文，表示「Ya」，更附上一個愛心，接著曬出與孫安佐家人吃飯的合照，只見孫安佐坐在女友和媽媽狄鶯中間，爸爸孫鵬和奶奶則坐在對面，麻姬兔和狄鶯一起比YA入鏡，看起來相處十分融洽。孫安佐也轉發女友貼文到限時動態，同樣表示「ya」，再加上一個害羞表情。

▲孫安佐女友「麻姬兔」曬出與孫安佐家人吃飯的合照。（圖／翻攝自麻姬兔IG）
▲孫安佐女友「麻姬兔」曬出與孫安佐家人吃飯的合照。（圖／翻攝自麻姬兔IG）
▲孫安佐轉發女友的貼文。（圖／翻攝自孫安佐IG）
▲孫安佐轉發女友的貼文。（圖／翻攝自孫安佐IG）
此外，女友「麻姬兔」最近開放粉絲提問感情問題，被問到「認識過程」，她也自曝之前和粉絲到西門町買活動用品時，孫安佐在西門町路上拍片，「我是他的鐵粉，就站在遠處看他，想說本人腿怎麼細成這樣，是沒在練腿嗎」，後來粉絲推她去找孫安佐合照，「我發限動tag他，他私訊我，就這樣認識了」。

▲孫安佐女友透露兩人認識交往過程。（圖／翻攝自麻姬兔IG）
▲孫安佐女友透露兩人認識交往過程。（圖／翻攝自麻姬兔IG）
▲麻姬兔向孫安佐喊話「現在，未來，我就愛他。過去我們的感情沒有很順利，但未來只要他不離開，我會一直在他身邊」。（圖／翻攝自麻姬兔IG）
▲麻姬兔向孫安佐喊話「現在，未來，我就愛他。過去我們的感情沒有很順利，但未來只要他不離開，我會一直在他身邊」。（圖／翻攝自麻姬兔IG）
麻姬兔接著曬出兩人合照，向孫安佐喊話「現在，未來，我就愛他。過去我們的感情沒有很順利，但未來只要他不離開，我會一直在他身邊」。事實上，孫安佐女友「麻姬兔」大他9歲，是名遊戲實況直播主，不僅長相甜美，還有傲人身材，時常在IG分享辣照，IG坐擁14萬名粉絲追蹤，頗有人氣。（編輯：郭佩蓉）

▲孫安佐女友麻姬兔身材火辣。（圖／翻攝自麻姬兔IG）
▲孫安佐女友麻姬兔身材火辣。（圖／翻攝自麻姬兔IG）
▲孫安佐女友真面目曝光，是一位可愛又火辣的實況主。（圖／翻攝自麻姬兔IG）
▲孫安佐女友是一位可愛又火辣的實況主。（圖／翻攝自麻姬兔IG）

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