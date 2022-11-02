機車停這格錯了？用途曝光超尷尬 網：應列駕照必考題
看到格子就想停？機車族都知道該把車子停在白色格線內，但不是所有長條形都是停車格。有網友到賣場發現，外頭的停車場有3台機車「乖乖」停在白色格線內，但真相卻讓人尷尬，因為你以為的停車格，實際上是殘障車位下車區。有網友為當事人叫屈，認為是設計不良才會導致錯認，但也有人直言：「這個應該要列為考駕照的必考題」。
不是所有的白線格子都能停車！網友在臉書社團「路上觀察學院」發出一張照片，畫面中3台機車整齊的斜停在白線格子內，原PO指出：「每次看到這個畫面都還是會覺得很不可思議，這真的不是機車停車格。」貼文一出讓眾人驚呼：「我也以為是停車格」、「我還真的不知道有殘障車位的下車空間這件事」、「一堆人停，我也看錯過，要停覺得格子太小才發現」。
在無障礙停車位附近會留下出入空間，為的是方便使用者上下輔具或電動升降機。根據內政部營建署規定，建築物依規定應設置無障礙停車位者，停車格線應為藍色，一旁緊鄰的下車區則為白色斜線，藉此作為區別。但沒想到這個「白色斜線」竟讓不少人錯認是機車停車格，甚至有很多機車族在看到貼文才恍然大悟，還有人笑說是「台灣風景」，另類守規矩。
網友們為停錯的民眾叫屈，因為很多地方的機車停車格就是畫斜的，反而認為是殘障車位下車區「設計不良」的問題比較大，「設計的問題，換個顏色就可以做區分」、「怎麼不畫網線，本來網線就代表不能停留」、「不然就要像槽化線一樣畫細一點」。