張善政任統派小黨總顧問稱禮貌 綠駁：長期且深入關係
媒體今（2）日爆料指出國民黨桃園市長候選人張善政淪為統派小黨門神，經濟黨負責人涉嫌賣假藥詐騙，而該黨聘請張善政作為榮譽總顧問，對此張善政回應自己身為公眾人物，合照數以外萬計，指控非常可笑。民進黨團則反擊，張從2019年擔任顧問到今年成為榮譽總顧問，另參與經濟黨核心會議，甚至經濟黨曾還成立張善政參選市長後援會，很清楚並非禮貌性的客套，而是長期且深入的關係，「不會隨便拿一張照片指控你」。
幹事長羅致政指出，身為行政院前院長的科技人、科學人張善政，如今被爆出成為吸金的工具。副幹事長林靜儀說，張善政擔任經濟黨的榮譽總顧問，不要再說剛好路過了，而是直接參與該黨的活動，但卻沒辦法判斷，基本的政治敏感度都沒有，要如何經營台灣重要門戶的桃園市，根本不堪檢驗。
立委湯蕙禎說，看到新聞就想到怎麼又是張善政，統派經濟黨涉嫌賣假藥，最高顧問又是張善政，質疑背後到底有多大的利益，還是張善政太笨，號稱是科技博士卻跟假藥畫上等號。
副幹事長黃士杰指出，張善政2019年與經濟黨開始有深入的政治結合，到了2022年還出席黨員大會，再一次受聘成為榮譽總顧問，這些小黨支持張參選總統，如今要支持他參選市長，身為行政院前院長，名氣與身份卻被詐諞集團拿去利用，質疑這樣的態度能夠當人民的父母官嗎。
羅致政補充，張善政從2019年的顧問到今年成為榮譽總顧問，也曾出席經濟黨核心的中央委員與幹部會議，這並非是禮貌性的客套關係，而是長期且深入的關係。
林靜儀說，不會隨便拿一張照片指控張善政，照片顯示不僅有參與黨務活動，經濟黨甚至成立後援會支持張參選市長，張善政口口聲聲稱自己是科技人，應該去判斷要與哪些團體與政黨合作，而不是一出事就稱是禮貌性的行為。