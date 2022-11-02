包郵輪遊南極！「19天極地旅行」高端客下訂不手軟

隨著邊境開放，國內外旅遊也日漸復甦，旅遊業者為搶「高端客群」旅遊商機，以「特殊」及「稀有」行程，滿足已遊遍世界各地的百國玩家。其中，被喻為一生必探索的「南極」成為近年來竄起的高端旅遊熱點，旅行社推出「南極頂極郵輪」19天行程，每人團費要價至少七十多萬起跳，仍是反應熱烈，明年12月才出團，頂級客已陸續揪團下訂。
永勁旅行社總經理盧偉華表示，該公司經營南部頂級客層多年，一場疫情讓他們在台灣悶了2年，深知這群客層對獨特國外旅遊的渴望，規劃「南極19天極地旅行」，搭乘專為南極探險打造的6星級遊輪SCENIC ECLIPSE II星凝日蝕2號，並安排直升機及潛水艇，以「陸海空」三維度欣賞南極之美。而此趟行程於明年12月出發，屆時除了可以欣賞企鵝、海豹、鯨魚及冰原等獨特的南極生態，也能看到企鵝寶寶可愛模樣。
盧偉華也提及，對於郵輪的選擇，將是決定整趟旅程是否盡興的關鍵，永勁旅行社明年底出團南極團所搭乘的「星凝日蝕2號」，是預計於2023年4月下水的新船，擁有17085噸的噸位，僅能搭載186名乘客，是最適合靠近南極的中型遊輪。船艙房間10坪起跳，更是同等級中空間最大。值得一提的是，頂級團採包船，全團都是台灣人，玩起來更盡興，而且船員及乘客比例是1:1、規劃四家餐廳提供高達10種用餐體驗，且採全包式餐飲服務，體驗極地風光超舒適。
永勁旅行社南區業務協理徐小蘭表示，這趟在頂級客層熱烈揪團的南極19天跨年旅遊，預計從阿根廷烏斯懷亞登船，整個行程除在南極半島探索，並加入伊瓜蘇瀑布區，是一趟難得的深度旅行。徐小蘭說，該公司為南部客層包下第七、八層艙位，不含機票及自費行程的船艙價從65萬元到130萬元不等，頂級客層都要最貴的艙等，目前已有七成的訂位。