鄭家純變醫師娘！29歲為愛封奶　曾當烏龍小三告媒體

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回顧鄭家純情史，去年7月14日，週刊刊出她與大10歲王姓「保時捷男」牽手、掐男方臀部的照片，新歡甚至傳出有論及婚嫁的女友，鄭家純因此被砲轟是小三，她第一時間澄清與保時捷男認識5年、不是戀人，也不知道他有女友，不想被誤會是第三者。
沒想到，才過幾小時，當天晚上保時捷男女友A女（趙小姐）發聲明澄清，自己不是王先生的未婚妻，從來就沒有所謂小三跟正宮之說，「發生這樣的事情，對於讓鄭小姐受社會大眾攻擊的部分，我願意向鄭小姐鄭重道歉，在感情上，我與鄭小姐都是被害人，所有的攻擊與說法也希望就此打住。」
鄭家純說，聲明是趙小姐委託公開，證實媒體所述並非真實，所以她不姑息，一定會提告週刊還有誹謗她的酸民，「合理的討論，我會虛心接受，但滿懷惡意的人身攻擊跟傷害言論，這次也不願再縱容」，還提醒網友「趕快刪留言」。
去年4月中，鄭家純出席新書發表會，受訪時自爆和一位相交3年的對象分手，且是自己主動提出，並強調「我從來沒說他是男友」，不過稱讚對方是一個好的對象，兩人關係維持3年，至於分開原因，她不願多說，「這個故事很長，很難簡短分享，每一個段落都很精采，無法用三言兩語形容的劇情。」
7月初，鄭家純在IG開放網友提問，驚吐：「私領域部份，本以為今年會結婚，現在這個規劃取消。」對照她4年前認愛日本小兒科醫生，可推知去年本來就要和男友步入禮堂，不料，兩人決定分手，過沒多久小倆口再度復合，今年才在新加坡互許終身。（編輯：楊穎軒）