鄭家純變醫師娘！29歲為愛封奶　曾當烏龍小三告媒體

▲鄭家純情定日本小兒科醫生，晉升醫師娘。（圖／千巡影世提供）
▲鄭家純情定日本小兒科醫生，晉升醫師娘。（圖／千巡影世提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-11-02 15:06:512022-11-02 16:01:51

29歲鄭家純（雞排妹）今（2日）在日本透過視訊向外界宣布閃電結婚，老公是交友軟體上認識、大3歲日籍醫生AKIRA，兩人2018年交往，期間分分合合，今年9月她於新加坡被男方求婚，近日完成登記，正式晉升醫師娘，老公不在意她拍過露點寫真。鄭家純去年被爆出搭上別人男友，小三罵名排山倒海而來，後來劇情大逆轉，她絕地大反攻提起告訴，喧騰一時。

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▲鄭家純與日籍老公AKIRA。（圖／千巡影世提供）
▲鄭家純幾天前飛到日本，今天與未婚夫完成結婚登記，上月30日還在臉書問用信用卡買婚戒的問題。（圖／千巡影世提供）
▲鄭家純與老公AKIRA。（圖／千巡影世提供）
▲鄭家純入籍日本，踏入人生另一個階段。（圖／千巡影世提供）
鄭家純發行出道10週年畢業寫真集《純熟》，不僅全裸上陣還收錄露點作品，將身材最顛峰狀態獻給粉絲，她在記者會上笑說平常不拍私密照片，讀者的待遇比自己的男朋友好，原來男友其實已經是未婚夫，而封奶的決定勢必與嫁人脫不了關係。

▲鄭家純與團隊趕拍寫真新作。（圖／鄭家純臉書）
▲鄭家純和AKIRA在她去日本留學時認識，交往4年一度分手，近日完成結婚登記，她也終於升格人妻。（圖／翻攝自鄭家純臉書）
回顧鄭家純情史，去年7月14日，週刊刊出她與大10歲王姓「保時捷男」牽手、掐男方臀部的照片，新歡甚至傳出有論及婚嫁的女友，鄭家純因此被砲轟是小三，她第一時間澄清與保時捷男認識5年、不是戀人，也不知道他有女友，不想被誤會是第三者。

沒想到，才過幾小時，當天晚上保時捷男女友A女（趙小姐）發聲明澄清，自己不是王先生的未婚妻，從來就沒有所謂小三跟正宮之說，「發生這樣的事情，對於讓鄭小姐受社會大眾攻擊的部分，我願意向鄭小姐鄭重道歉，在感情上，我與鄭小姐都是被害人，所有的攻擊與說法也希望就此打住。」

▲▼鄭家純替「純愛小吃部」拍的新照。（圖／鄭家純IG）
▲鄭家純曾被誤會是小三。（圖／翻攝自鄭家純IG）
鄭家純說，聲明是趙小姐委託公開，證實媒體所述並非真實，所以她不姑息，一定會提告週刊還有誹謗她的酸民，「合理的討論，我會虛心接受，但滿懷惡意的人身攻擊跟傷害言論，這次也不願再縱容」，還提醒網友「趕快刪留言」。

去年4月中，鄭家純出席新書發表會，受訪時自爆和一位相交3年的對象分手，且是自己主動提出，並強調「我從來沒說他是男友」，不過稱讚對方是一個好的對象，兩人關係維持3年，至於分開原因，她不願多說，「這個故事很長，很難簡短分享，每一個段落都很精采，無法用三言兩語形容的劇情。」

▲鄭家純半夜撥打電話給陳沂，不過陳沂未接。（圖／鄭家純臉書）
▲鄭家純和AKIRA分分合合。（圖／翻攝自鄭家純臉書）
7月初，鄭家純在IG開放網友提問，驚吐：「私領域部份，本以為今年會結婚，現在這個規劃取消。」對照她4年前認愛日本小兒科醫生，可推知去年本來就要和男友步入禮堂，不料，兩人決定分手，過沒多久小倆口再度復合，今年才在新加坡互許終身。（編輯：楊穎軒）

▲鄭家純閃婚。（圖／千巡影世提供）
▲身高156公分鄭家純和177公分AKIRA修成正果。（圖／千巡影世提供）

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