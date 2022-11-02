梨泰院意外過81分才通報！警認有疏失：龍山警察署長停職
南韓首爾梨泰院10月29日晚間舉辦萬聖節派對，卻因人潮過於擁擠爆嚴重踩踏意外，釀成156人死亡、172人受傷慘劇，外界認為，除了地形因素影響之外，當天警方疑似有配置不足的狀況，才讓傷亡如此嚴峻，對此，南韓警察廳今（2）日下令，梨泰院轄區龍山警察署長李任宰暫時停職，接任人選將盡快公告。
綜合韓媒報導，南韓警察廳昨日成立特別搜查本部及特別監察小組，針對梨泰院踩踏事故進行調查，今日強制扣押、搜查首爾警察廳及龍山警察署等8處，據指出，特別監察小組發現活動當晚自18時34分起，就陸續有11通求救電話，向警方表示現場太過壅擠，要求警方管制人流，更指出「快被壓死」，但警方獲報後未做出應對措施，直到22時10分左右爆發大規模意外，而轄區的龍山警察署署長卻在23時36分，才向上級首爾警察廳長崔冠浩報告，已過了81分鐘。
而現任龍山警察署長李任宰，涉嫌對梨泰院事件反應不力、延遲通報上級，南韓警察廳在今日下令，李任宰因難以正常執行公務，因此暫時停止職務，會盡快公布接任人選。
韓國警察廳長尹熙根2日在記者會上表示，踩踏意外發生的4小時前，就陸續有多位民眾撥打112檢舉電話，通知梨泰院群聚有高危險性，因此判斷警方在應對上確實有缺失，向國民鞠躬道歉。（編輯：林莞茜）