名家論壇》韋安／為什麼台北三腳督之戰民意會劇變？

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而過去一週，陳時中最主要的作為，就是讓大家不要忘記「抗中保台」。在輿論氛圍一面倒地認為，陳已經「出局」和「沒希望」了，民調卻逆勢成長了5%。
台北選局每逢三腳督情況，就異常地複雜。前有趙少康、陳水扁、黃大洲之爭，後有柯文哲、丁守中、姚文智之戰。不到最後時刻，誰也無法確定誰是真正贏家。
蔣萬安從一年多前，民意支持高昂領先，到今年初跌跌下滑到30%左右。從8月初開始，發動猛烈的攻勢，一改溫和文弱的形象，支持度再回到40%。
黃珊珊最初只有10幾趴的支持度，到今年爬升到20%以上，並超過了陳時中。陳在防疫指揮官職位上，獲得過半的高滿意度，不過在辭去指揮官，陷入這場混戰後，滿意度並未轉化為支持度，而且幾個月來都落局最下風。
三腳督之下，每個陣營都在打著棄誰保誰，對己有利的心思，但民意如潮水湧動而不可控。
最新的TVBS民調，從長期的數據趨勢中，可以看出這場選戰無論社會氛圍如何，藍綠雙方都進入到同溫層，緊抓基本盤的狀態。很短的時間內，蔣的支持度掉3趴，陳漲5趴，漲跌拉近8趴。從原本的2成差距，拉近到10%。未來的20天，誰會曉得還會有什麼樣的變化？
從民調分析來看，陳時中、黃珊珊消漲，黃支持者中淺綠的部分已回歸綠營。泛綠支持者也最後表態，藍綠皆開始歸隊。
最後，這次台北選局的格局，還是回到藍綠對決，就是蔣、陳PK。各自基本盤的大小，也難以解讀，恐怕是伯仲之間。而最後20多天誰能提出，可以影響中間選民民意動向的願景，和說服他們內心的政見，成為最後的關鍵。
還有，是否會發生上次柯、丁、姚，最後一邊開票，一邊投票的意外。以及哪個陣營出包少，誰的危機處理能力強，辯論會的表現誰亮眼，也成為附帶因素。
強者未必真強，弱者也非最弱。最後的結果到1126下午4點，最後一張選票投入票櫃，才可以確定誰是真正贏家。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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