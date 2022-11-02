台股跌到萬三　央行：與2019年底比還漲7.9%優於多國股市

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二、預期未來股利下滑。市場擔憂經濟動能趨緩下調企業獲利展，預期未來股利下滑。三、風險溢酬上升，股票風險溢酬反映投資人承擔不確定性所要求的額外報酬，經濟前景的不確定性升高，股票風險溢酬上升。
央行表示，2020年3月美國實施貨幣寬鬆政策，美國公債殖利率下跌， 美元對其他國家貨幣貶值，資金流向新興市場， 加以各國為因應疫情多採行高度擴張性財政政策，有利風險性 資產價格上揚。今年以來，美國為因應國內高通膨加速緊縮貨幣政策，導致美國公債殖利率急遽上揚及美元走強，資金自新興 市場撤出，國際金融體系亦出現去槓桿化，風險性資產價格大幅下跌。
同時四大因素也造就這波美元走升，包括一、美國經濟表現具有顯著的韌性；二、為因應嚴峻通膨，與其他主要央行相比，Fed升息速度較快且幅度較大；三、能源危機，讓目前身為能源出口國的美國受惠；四、美元具有資金安全避風港的特性。
至於台股因與美股連動高，加以外資持股帳面利益高，近期台股亦面臨修正。央行指出，新冠肺炎疫情爆發以來，台股自2020年3月的低點至去年底大漲 113%，為外資帶來優渥帳面利益；截至去年底，外資投資國內資產市值約7545億美元，扣除所匯入本金後，帳上獲利達5249億美元，其中約有2995億美元是來自近2年台股上漲的增值利益、折約新台幣9兆元。
另因上市櫃公司上年獲利再締新猷，推估今年發放股息創新高達新台幣2.32兆元、約770億美元，亦可為外資貢獻大量股利收入，推估外資今年獲配股息約可達新台幣6632億元、約220億美元。
也由於台股與美股連動緊密，加上外資基於全球資產重新配 置及基金贖回的資金需求等考量，實現其在台股的龐大帳面利益及豐厚股利匯出，導致今年以來台股隨美股震盪下跌，亦使新台幣匯率貶值。
其實，今年多數國家股市下跌，截至10月31日美國那斯達克及費半股價指數分別下跌29.8%及39.6%。由於台灣上市電子類股及半導體類股分別占台股權重高達57%及33%，台股亦跟跌28.9%。不過，央行指出，若與2019年底比較，美國那斯達克以及費半指數上漲22.5%及28.9%，台股亦漲7.9%，表現優於多數國家股市。
當然，今年以來，外資大舉賣超台股並匯出資金，致新台幣對美元貶值，亦加重匯率波動。央行提到，部分外資於短期內大量頻繁進出國內匯市，且其外匯交易占銀行間外匯交易比率接近4成;今年以來新台幣貶值，主要是因外資賣超台股並匯出資金。今年迄今外資已淨賣超台股逾新台幣1.2兆元，併同獲配的豐厚股利大舉匯出，致台北外匯市場美元需求大於供給，也是今年新台幣兌美元貶值逾13%的主因。
央行也再次強調，國際資本移動影響小型開放經濟體匯市穩定，央行致力維持 新台幣匯率的動態穩定，即新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素如短期資金大量進出與季節因素，導致匯率過度波動或失序 變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行行將本於職責維持 外匯市場秩序。
至於央行行維持匯市穩定有4大措施，包括一、建立場內外監理機制，利用大額結匯即時通報系統及銀行報送的外匯收支資料，分析外匯資金進出情形，若發現異常即辦 理專案金檢，採取即時導正措施。
二、提供國內金融市場流動性，透過拆款、換匯交易、公開市場操作及調整存款準備金等措施，提供金融體系台、外幣資金流動性。三、備妥充沛的外幣流動性，央行與國際組織及全球主要金融機 構訂有外匯附買回融資機制，必要時央行可透過該機制 取得美元資金，支應國內美元流動性需求。
四、掌握匯市供需，適時進場調節，若遇市場供需失衡，導致新台幣匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行行將本於職責，適時進場調節，以維持新台幣匯率動態穩定。今年以來，國內匯市因外資賣超台股並匯出，致美元呈超額需求，央行進場淨賣匯阻貶新台幣，以維持新台幣匯率的動態穩定。
央行說，在央行適度的外匯管理下，新台幣匯率相對穩定，新台幣兌美元匯率的波動度小於歐元、日圓、韓元及新加坡幣等主要貨幣，而維持新台幣匯率穩定，有利廠商的報價與營運、投資人的資金進出，亦有助國內金融穩定與經濟成長。