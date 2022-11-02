《新楓之谷》活動「星夜馬戲團」開跑！300%經驗加乘狂飆
遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》，今（2）日起至11月29日，再次開啟一年一度玩家最期待的年度福利重點活動「星夜馬戲團」，此次可自由選擇兩大陣營「休菲凱曼」與「卡伊琳」，最高可獲得300%超高經驗值加倍及超可愛的「海賊時裝」！並延續先前玩家喜愛的「裝備傳授」及「現金道具移動」系統，更增加全新「髮型移動」系統與八種「慶典會場」小活動，提供更多道具獎勵，與玩家同樂，活動限時開放，敬請把握！
《新楓之谷》一年一度限時活動「星夜馬戲團」於11月2日至11月29日登場，此次活動等級依序分為「見習設計師」、「進階設計師」、「老手設計師」、「大師設計師」共4種等級。玩家每週可自由挑選兩大陣營「休菲凱曼」與「卡伊琳」，「休菲凱曼」陣營可獲得穩定經驗值倍率加乘，依照不同等級最高獲得180%；「卡伊琳」陣營可獲得隨機經驗值，依照不同等級最高獲得300%。此外，不同陣營可獲取相對應的限量造型「海賊時裝」！
玩家透過打怪收集活動硬幣，當累計一定可升級設計師等級，並根據不同等級換取特殊道具，今年除了延續「裝備傳授」與「現金道具移動」獎勵外，也提供全新道具「髮型移動」，讓玩家提升角色能力兼顧自己喜愛的外觀造型！此外，今年首度於「星夜馬戲團」贈送「極限燃燒加速器」，讓玩家於Lv.10至Lv.200等級範圍每升1等、即額外獲得2等升級獎勵，立即體驗燃燒效果！
玩家可自由選擇挑戰「鯨魚號煙火慶典」、「解放壓力！破壞遇難船！」、「好興奮！超級凱拉的藥水店！」、「湯寶寶的瘋狂美食派對」、「海盜王貝勤的炫富~」、「無法無天的鯨魚號射擊場」、「尋找真正的休菲凱曼！」、「萬人迷的海盜輪盤遊戲」等慶典會場，不同會場對應不同豐富對應獎勵！除了在遊戲內對決，《新楓之谷》尋求更多玩家應援，擴大到活動網頁上，玩家只要完成相對應應援，即可獲得加碼對應獎勵。