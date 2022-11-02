自信黃金交叉！徐定禎拚翻轉苗栗：拒黑金、換黨才會進步

▲徐定禎代表民進黨參選苗栗縣長，被認為是民進黨72年來最有機會勝選的一次。（圖／民進黨提供）
▲徐定禎代表民進黨參選苗栗縣長，被認為是民進黨72年來最有機會勝選的一次。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-02 15:34:44

距離選舉僅剩24天，民進黨今（2）日下午中常會前召開「終結黑金 贏回正義」 記者會，由兼任黨主席的總統蔡英文率領宜蘭縣長候選人江聰淵、苗栗縣長候選人徐定禎、南投縣長候選人蔡培慧一同宣誓，將秉持「清廉、勤政、愛鄉土」精神贏回現被黑金把持的家鄉。記者會最後，3名候選人也簽署「拒絕黑金宣言」，更呼籲選民回家投票、翻轉宜蘭、苗栗與南投。

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▲徐定禎代表民進黨參選苗栗縣長，姊姊也一起掃街拜票。（圖／記者黃宣尹攝）
▲徐定禎代表民進黨參選苗栗縣長，姊姊也一起掃街拜票。（圖／記者黃宣尹攝）
徐定禎表示，最新民調顯示，自己領先鍾東錦3%，多份民調也都顯示自己是持續往上，並且進入黃金交叉，「我會更加努力拉大差距」。

徐定禎說，鍾東錦被爆出有很多黑歷史，雖然鍾說都是年少輕狂的過去事，但鍾現在經營的事業還是砂石業，苗栗鄉親能夠接受拿西瓜刀砍傷人的人來當縣長嗎？能夠接受還在經營砂石場的人來當縣長嗎？

徐定禎呼籲，苗栗鄉親站起來，拒絕黑金、守護家園，集中選票、搶救苗栗，因為苗栗沒有輪替就沒有比較、就不會進步，苗栗應該要換黨換人做做看，拒絕黑道、入主縣府。

蔡英文也說，苗栗已經有72年沒有政黨輪替，更長期被特定派系把持，城市沒有好的發展。這次選舉，還有一位縣長候選人鍾東錦前科累累，具有黑道背景，卻還自比是南非前總統曼德拉。如果不換人，沒有辦法改變苗栗政治，這次是最有機會翻轉的一次，希望大家團結完成72年來第一次政黨輪替，為苗栗終結派系政治。

▲徐定禎代表民進黨參選苗栗縣長，被看好有望終結藍營長達72年的執政。（圖／記者黃宣尹攝）
▲徐定禎代表民進黨參選苗栗縣長，被看好有望終結藍營長達72年的執政。（圖／記者黃宣尹攝）

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