鄭家純嫁醫師老公AKIRA「早就預告」！親曝婚戒划算買法
29歲藝人鄭家純（雞排妹）今（2）日宣布與交往4年的日本小兒科醫生AKIRA結婚，兩人也在東京完成登記，讓大批粉絲又驚又喜。事實上，她在公布喜訊前，於上月30號便提前預告了，微微透露「結婚消息」，她當時在臉書發問「買戒指該怎麼買」，也分享「婚戒最划算買法」。
鄭家純上月30號在臉書發文，表示因為自己「沒結過婚」，所以好奇想問「大家當初買戒指的時候，是帶幾張信用卡去刷嗎？還是開金融卡額度呢？看了一下戒指售價，在想說這應該是很多人信用卡額度的好幾倍，是怎麼支付的呢」？
貼文一出，網友也紛紛留言，分享自身經驗；鄭家純看完也綜合網友意見，「看完留言，原來大部份的人都是帶現金」，更分享「划算買法」，「大家可以考慮刷累積里程（哩程）數的信用卡，開卡禮加上達成門檻，很容易換到2張短程來回，現在機票很貴，划算」。
如今，她也笑說0.7克拉的婚戒是自己結帳的，「因為我想刷自己的卡，可以累積哩程數，才拜託他先用我的卡刷」，也透露婚戒價錢「沒有破百萬」；她上月30日便早已在臉書透露「結婚喜訊」，看來這份喜悅早就迫不及待想告訴大家。
事實上，鄭家純和大她3歲的醫師老公AKIRA，當初是透過交友軟體認識的，雖然在疫情期間一度分手，不過最後兩人重修舊好，決定攜手邁入人生下個階段，也讓粉絲相當替她開心。（編輯：郭佩蓉）