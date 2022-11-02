搶救少子化危機　謝國樑比照雙北拋育兒、公托政見

房價、物價高漲釀生活壓力增加，連帶導致台灣少子化問題嚴重。對此，國民黨基隆市長候選人謝國樑今（12）日拋出育兒、公托政見，盼比照雙北讓基隆父母敢生、好養。謝國樑提到，盼將閒置國有地、教室與活動中心等增設為公托中心，另托育津貼則比照新北市，並加碼公托合作聯盟補助津貼。
選戰倒數23天，為搶救少子化危機，謝國樑今發布3項育兒、公托政見。一、活化閒置空間增設公托中心：他身為父母非常了解，工作與家庭間常難以取捨，許多年輕父母時常為上班與接送小孩花費相當多精力。因此，他希望將閒置國有用地、閒置教室、回饋空間、活動中心等公有設施的基礎上，增設公托中心，及提供0至6歲幼兒和家長親子共學空間和遊戲活動空間，不僅活化地方空間，還能節省資源。
二、托育津貼比照新北：基隆雖屬北北基共同生活圈，但福利政策總是矮週邊縣市一截。所以在托育津貼方面，盼將每月托育津貼比照新北市。
三、加碼公共托育合作聯盟補助津貼：除中央補助外，未來市政府將另外加碼公共托育合作聯盟補助津貼，未滿2足歲幼兒送入合作聯盟托育服務暨準公共化的保母，每月加領2000元、送托合作聯盟暨準公共化托嬰中心，每月加領3000元。
謝國樑強調，這些育兒、公托政策，都是政府應要努力做到的基本，因為相比生養小孩的成本與心力，這些根本就是微不足道，他未來當選市長這些政見也一定會做到，讓更多父母願意生養小孩，讓基隆成為友善樂居的城市。