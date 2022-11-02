鄭家純日本閃嫁「又是Akira？」　男粉心痛：我要去改名

▲鄭家純（雞排妹）曾說《純熟》寫真書是畢業作，疑似透露閃婚訊息。（圖／千巡影世提供）
▲鄭家純（雞排妹）曾說《純熟》寫真書是畢業作，疑似透露閃婚訊息。（圖／千巡影世提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-11-02 16:07:342022-11-02 16:10:45

甫推出畢業寫真書《純熟》的鄭家純（雞排妹），今（2）日突然宣布在日本東京登記結婚，嫁給年長3歲的日本醫師Akira，震撼整個娛樂圈，且近年女明星們異國婚姻盛行，大S重逢舊愛具俊曄閃婚，林志玲與老公Akira也是認識多年後突然「婚頭」，讓粉絲們相當驚喜，如今男粉們捧著鄭家純熱騰騰出爐的寫真集，就得看著女神嫁給外國人，鄭家純和林志玲的老公還是同名，不禁痛心表示「怎麼又是Akira？」

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▲鄭家純閃婚。（圖／千巡影世提供）
▲鄭家純宣布閃婚給日本醫師Akira。（圖／千巡影世提供）
▲台灣第一名模林志玲也曾當過月領35K的OL。（圖／林志玲工作室提供）
▲台灣第一名模林志玲的老公是日本藝人Akira。（圖／林志玲工作室提供）
年僅29歲的鄭家純，日前接受《三立新聞網》專訪時才透露拍攝寫真書時，處於失戀狀態，與交往3個月的男友分手，對方用負面手法挽回，讓她無法接受，沒想到突然宣布閃婚日本男友，過程讓人措手不及，尤其是眾多台灣女神等級藝人，紛紛輸出海外市場，投入異國婚姻，讓台灣男粉們心痛不已，有人笑問「是否名字叫Akira的比較有錢嗎？」、「日本男生有什麼特長嗎？」還有人哀號「什麼時候輪到我？」、「我要去改名字了！」反應相當逗趣。

▲鄭家純保持良好身心狀態。（圖／千巡影世提供）
▲鄭家純等女神們都嫁到國外，讓男粉很傷心。（圖／千巡影世提供）
▲鄭家純體態保養有成。（圖／千巡影世提供）
▲鄭家純體態保養有成。（圖／千巡影世提供）
▲鄭家純幾乎全裸拍攝。（圖／翻攝自鄭家純臉書）
▲鄭家純幾乎全裸拍攝。（圖／翻攝自鄭家純臉書）
▲鄭家純最後一本寫真集確定收錄露點作品。（圖／鄭家純臉書）
▲鄭家純最後一本寫真集確定收錄露點作品。（圖／鄭家純臉書）
而鄭家純出發赴日本前，疑似洩露閃婚線索，在臉書上暗示有買戒指的打算，詢問網友：「買戒指的時候要帶幾張信用卡去刷？還是開金融卡額度？」顯示早就名花有主的意味，如今喜訊曝光，外界評價不一，還有粉絲關心的是，她嫁做人婦後是否還會當藝人露出傲人身材，追問「以後還會出寫真集嗎？」不願女神太早引退。

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