鄭家純日本閃嫁「又是Akira？」 男粉心痛：我要去改名
甫推出畢業寫真書《純熟》的鄭家純（雞排妹），今（2）日突然宣布在日本東京登記結婚，嫁給年長3歲的日本醫師Akira，震撼整個娛樂圈，且近年女明星們異國婚姻盛行，大S重逢舊愛具俊曄閃婚，林志玲與老公Akira也是認識多年後突然「婚頭」，讓粉絲們相當驚喜，如今男粉們捧著鄭家純熱騰騰出爐的寫真集，就得看著女神嫁給外國人，鄭家純和林志玲的老公還是同名，不禁痛心表示「怎麼又是Akira？」
年僅29歲的鄭家純，日前接受《三立新聞網》專訪時才透露拍攝寫真書時，處於失戀狀態，與交往3個月的男友分手，對方用負面手法挽回，讓她無法接受，沒想到突然宣布閃婚日本男友，過程讓人措手不及，尤其是眾多台灣女神等級藝人，紛紛輸出海外市場，投入異國婚姻，讓台灣男粉們心痛不已，有人笑問「是否名字叫Akira的比較有錢嗎？」、「日本男生有什麼特長嗎？」還有人哀號「什麼時候輪到我？」、「我要去改名字了！」反應相當逗趣。
而鄭家純出發赴日本前，疑似洩露閃婚線索，在臉書上暗示有買戒指的打算，詢問網友：「買戒指的時候要帶幾張信用卡去刷？還是開金融卡額度？」顯示早就名花有主的意味，如今喜訊曝光，外界評價不一，還有粉絲關心的是，她嫁做人婦後是否還會當藝人露出傲人身材，追問「以後還會出寫真集嗎？」不願女神太早引退。