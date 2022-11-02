無黨籍候選人黃紹聰離世　中選會公告暫停嘉義市長選舉

▲無黨籍嘉義市長候選人黃紹聰今凌晨不幸離世，中選會稍早發聲明公告，暫停嘉義市第11屆市長選舉，重新辦理日期尚未敲定。（圖／翻攝自黃紹聰臉書）
▲無黨籍嘉義市長候選人黃紹聰今凌晨不幸離世，中選會稍早發聲明公告，暫停嘉義市第11屆市長選舉，重新辦理日期尚未敲定。（圖／翻攝自黃紹聰臉書）

記者翁子竣／台北報導

2022-11-02 18:42:032022-11-02 18:43:26

2022九合一大選11月26日舉行，今年嘉義市長共6名候選人登記參選；其中，登記3號的無黨籍嘉義市長候選人黃紹聰於今（2）日凌晨不幸離世，享壽72歲。依《公職人員選舉罷免法》第30條規定，候選人於投票日前死亡，該選區停止該項選舉，並定期重行選舉。對此，中選會稍早發布聲明指出，停止嘉義市第11屆市長選舉，重行選舉投票日期，將提該會委員會議審議決定。

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由於候選人投票前離世，嘉義市長選舉恐將擇期舉行，嘉義市選委會稍早表示已向中選會告知。依據公職人員選舉罷免法第30條規定，「區域立法委員、直轄市長及縣（市）長選舉候選人於登記截止後至選舉投票日前死亡者，選舉委員會應即公告該選舉區停止該項選舉，並定期重行選舉。」

中選會晚間發聲明公告，停止嘉義市第11屆市長選舉，重行選舉投票日期將提該會委員會議審議決定。中選會指出，候選人黃紹聰於今日死亡，依《公職人員選舉罷免法》第30條第1項規定，縣（市）長選舉候選人於登記截止後至選舉投票日前死亡者，選舉委員會應即公告該選舉區停止該項選舉，並定期重行選舉。

中選會進一步說明，將依法辦理嘉義市第11屆市長重行選舉，「有關重行選舉投票日期，將彙整相關資料，提該會委員會議審議決定。」

2022嘉義市長選舉共6人登記參選，分別為尋求連任的現任市長黃敏惠、民進黨提名候選人李俊邑，及無黨籍的陳泰山、蔡松益、黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統與黃紹聰。

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