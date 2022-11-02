確診5+n將上路！張上淳解析專家考量　最終目標要流感化

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下午疫情記者會中，指揮中心宣布，自14日起，確診者檢疫措施改為「5+n」確診者須隔離5日，距離解除隔離日達7日，或是隔離期滿後快篩陰性便可解除自主健康管理。
張上淳說明，專家諮詢小組會定期召開會議討論防疫措施，本次縮短確診者隔離天數已於上週討論，但沒有決議，因此本週定期會議續行討論。
張上淳進一步表示，現在大趨勢都是「往開放的路上走」，專家評估，根據報告顯示，隔離7天的確診病患，約有30%至40%快篩呈現陽性，隔離5天的病患，會有約半數仍呈現陽性。
不過張上淳解析，由於確診人數下降，因此整體計算後，並無更多陽性病患會進入社區，他舉例，以每日5萬人確診、隔離7天計算，約有2.5萬人會快篩陽性，進入自主健康管理，但現在每日2至3萬人確診，即使隔離5天後，仍有50%的人陽性，每天約有1萬餘人進入自主健康管理，比起先前進入社區的陽性病患仍少，「數量沒有比較多」。
對於未來是否能持續放寬至隔離3日甚至是免隔離，張上淳回應，由於新的變異株剛進入台灣，仍要觀察其傳播力有多強、引起重症、死亡程度如何，都會影響下一步是維持，還是要更放鬆到更接近與病毒共存模式，還需要再觀察。
張上淳也說，專家會參考國外流行、對個案分析後，再加上觀察亞變種病毒株會在全球流行扮演多重要的角色，「這個我們沒有辦法預估，所以沒有確定的時間」，因此鬆綁暫無確定的期程，可大方向是漸漸朝向越來越與病毒共存方式。
張上淳提醒，現行檢疫規範是7+n，未來會順利進入5+n，但因為進到自主健康管理者，還是有一定比例的人是快篩陽性，若沒進行快篩也可戴口罩外出，概念上應要遵守自主健康管理者規範，而一般民眾或是接觸者，室內應戴口罩、室外人口密集處也要戴口罩，「這些習慣暫時還需要維持一段時間」。
被問及下一步還有哪些防疫措施可以鬆綁，張上淳認為，現在大部分規範都越來越放寬了，但當然還是可以檢討到讓新冠肺炎真的流感化，像是流感只有生病的人戴口罩，其他人幾乎都沒有限制。
張上淳認為，調整新冠法定傳染病等級是最終目標，「最終我們是希望如此，這樣才是真正與病毒共存」，但時間點上最好是等到冬天過去，現在大家擔心有許多病毒夾擊情況下，還是要稍微警慎一些，冬天後調整是相對安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。