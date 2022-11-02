麥當勞推阿里山單品咖啡！喝得到果香回甘　這招爽喝75折

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「優遊吧斯」董事長鄭虞坪笑稱，「不是只是有樹林、會下雨的地方就叫雨林」；分享經手後才知取得認證的困難故事，自豪阿里山海拔高、氣候濕潤，日夜溫差大並以山泉孕育出風味堆疊的好品質咖啡豆。直言「優遊吧斯誕生12年4個月5天，至今沒有被退過一罐咖啡」；透露UCC長期與之採購達6年，這次反而是透過UCC介紹才認識了麥當勞。
更耗時了半年經環境友善、友愛同仁、注重員工安全等嚴謹審查通過才合作；認證規範又需將農民種植咖啡的經驗「數據化」及「規格化」，鄭虞坪坦言「對於『草莽』農民諸多不適應」，但「很珍惜合作經驗」，認為一起走出的這條路會帶在地農民走向國際。
這次擔任重要烘焙廠商的UCC，總經理堀江昌平也親自分享，有感阿里山雲霧單品咖啡生豆「本身瑕疵極少」的珍貴豆子，能降低受熱不均勻等情況，透露「單品咖啡」烘焙時，就是以最大限度呈現風味與特色。鄭虞坪強烈推薦大家「喝看看，嘴巴一定會甜起來」，分享「阿里山雲霧單品咖啡」入口喝得到李子明亮的果香，尾韻則帶有烏龍茶甜甘滋味。
農委會主委陳吉仲也現身「阿里山雲霧單品咖啡」發表會現場，分享台灣咖啡目前栽種面積一千一百多公頃、年產九百多公噸，對比每年進口四萬多公噸的需求，其實才佔約百分之二。看好台灣咖啡市場並樂見推廣，政府也將持續推動並尋找合適土地面積繼續生產台灣咖啡。並肯定麥當勞優先選用在地國產蔬果，包括地牛番茄、在地檸檬、清新芭樂、原葉生菜、結球萵苣、台農57號地瓜，再添「阿里山雲霧單品咖啡」。
「阿里山雲霧單品咖啡」11/9起全台麥當勞McCafé限量上市，於麥當勞餐廳／得來速／歡樂送購買，單杯120元；透過麥當勞APP「隨買店取」或「LINE禮物」電子商品券可享75折，優惠價90元；購買冷／熱飲咖啡，每杯送一個單品杯墊。11/2～11/16參加「2022麥當勞小學堂-在地農產篇」線上問答活動並全數答對，就有機會獲得「McCafé咖啡紗零錢包」一個（不含零錢包外其他配件）。
另外，85度C也將於11/3推出嚴選瓜地馬拉咖啡豆，以獨家熟成烘焙工法製作的「完熟厚咖啡」，細火慢烘出富含焦糖香的綿長尾韻，適合喜愛喝深度烘焙「濃、厚、醇」的消費者。即日起購買任一咖啡品項，都可享「免費升級」厚咖啡，相當於「加厚不加價」；全台有102家門市單店限定，有清亮花果香氣的義式咖啡豆，及餘韻厚實帶焦糖沁香的厚咖啡風味豆可選。