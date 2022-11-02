疫後出國搶商機！貿協率17企業回歸北美最大汽配維修展

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貿協表示，美國為全球最大汽車售後服務維修（AM）市場，也是台灣汽配產業最大出口國，佔台灣汽配出口比重超過五成。
值得一提的是，近兩年受疫情影響、中國封控及海運塞港等因素，歐美汽車零配件供應鏈順勢調整，另外因汽車晶片短缺，造成新車出貨量減少，消費需求轉往二手車市，導致二手車需求旺盛，帶動汽車售後服務零配件需求，台灣汽配業受惠於此，近兩年出口美國年成長率都超過雙位數，2021年台灣對美國汽車零配件出口額近40億美元，較前年同期成長15.8%。
貿協將率領17家企業組成台灣館參展，展出項目包含各類汽車零配件，如：車身底盤零件、懸吊系統零件、引擎零件、冷氣系統零組件、車燈、車用連接器、馬達、轉向系統、修復工具等，盼持續搶攻美國汽車售後維修市場。
貿協提到，今年開展第一天主要生產車用安全帶的嘉碁企業，即有全美第二大汽配零件電子商務通路商JEGS洽談最新安全帶產品需求；疫情後首次參展的新灃企業生產汽車踏墊，主要供應北美車廠，本次也獲得美國本田HONDA與美國日產NISSAN的探尋開發新產品商機。
此外，全美第二大的汽車修配連鎖品牌AUTOZONE採購人員也有拜訪台灣館貿協服務攤位，探詢台灣車用感測器供應商及推薦明年度AMPA觀展採購的服務，經過現場人員解說後，未來將安排採購主管前往臺灣進行商品採購等洽商活動。
「台灣經貿網（Taiwan Trade）」也參與此次展出，除了透過網路平台展現台灣汽配產業的優質形象外，並精選25家尊爵會員的產品及型錄於現場展出，希望透過虛實整合的數位行銷，協助更多台灣業者開發潛在商機