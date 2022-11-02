名家論壇》錢震宇／蔣陳對決、黃避邊緣

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陳時中的人設在這次市長選舉中非常混亂，但民眾對他的印象卻很深刻。疫情期間所發生的事情都會算在他的頭上，從口罩、快篩、防疫旅館、隔離政策、到疫苗跟採購合約，每一項基本上都是陳時中經手的。目前大家最關心的就是高端疫苗是否通過二期試驗，及可能被廢止EUA，至於高端公布一劑881元，更是引發譁然，勢必成為辯論的焦點。
陳時中將成為蔣萬安、黃珊珊攻擊的焦點，因為疫情明顯且跟民眾相關，而且相較陳時中，蔣跟黃在疫情上的被攻擊點較少，陳時中若要轉移焦點、安全下樁，勢必要想出反制。對陳時中來說，黃珊珊因為擔任北市副市長，加上又是柯文哲副手，在北市政策跟施政上難以切割，會有比較多漏洞。蔣萬安沒有行政經驗，現在看來是缺點、也是優點。
不過，若以民調看來，蔣萬安會是另外兩人猛攻的對象。根據TVBS的最新民調結果，蔣萬安以37%支持度領先，陳時中支持度為27%，黃珊珊支持度為21%，蔣陳差距已達顯著意義，所以蔣萬安不用採取攻勢，但陳黃則會主打蔣萬安，希望自己能夠拉近變成第二。
綜合以上兩種論點，唯一不會被視為主攻對象的是黃珊珊，因為她目前民調落居第三，對蔣陳來說，辯論的策略是盡可能「忽視她」，所以黃珊珊勢必要讓自己加入戰局，或是設法引發戰火，甚至把柯文哲拉近戰局，否則她只會離勝選愈來愈遠。
這次辯論幾個看點，一個是陳時中會不會被對手攻擊到失態或暴怒，一個是黃珊珊會不會因此跟柯文哲切割，再者就是蔣萬安會不會再被提到其父親的緋聞以及出生血緣？能不能回歸市政議題，大家都在看。
然而，攻擊就是最好的防守，周六當天就看蔣萬安能不能維持領先態勢，抵擋得住陳時中跟黃珊珊的攻擊了。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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