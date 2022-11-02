LINE語音訊息有救了！新功能不用從頭聽 還能拖曳跳著聽
LINE近日推出新版本，這次默默優化「語音訊息」功能，新增播放語音訊息時，可以暫停或是自行選擇播放位置。以往每次聽語音訊息，暫停之後要再繼續聽就必須從頭聽一次，無法記憶暫停的位置，而且也沒有拖曳功能，這次更新後就能解決了，但《NOWnews今日新聞》記者實際更新iOS和Android雙系統發現，目前只有Android可以使用，iOS似乎還沒上線，iPhone用戶需要再忍一下了！
LINE的語音訊息對於不熟打字的族群來說是很方便的功能，按下麥克風就能用說的錄下語音內容傳給對方，但其實還是有些網友對於語音訊息有不少抱怨，像是「無法快轉」、「沒有辦法直接下載在手機裡」、「每次都要從頭開始聽，相當麻煩！」即日起將LINE更新到最新版本後，LINE語音訊息感覺會更好用一些。
《NOWnews今日新聞》記者在Android系統上將LINE更新到最新版本，並且實際傳送語音訊息，更新後的語音訊息可暫停，暫停後再按下播放會從暫停點繼續播下去，不需要從頭聽，此外，可以透過拖曳或是點按來選擇播放位置，算是一個頗為實用的功能更新，應該多少會提高一點使用率。