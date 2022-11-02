真有病？蒲亭遭爆患帕金森氏症＋2癌症　恐開始惡化

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根據《太陽報》獨家取得的一份機密文件顯示，一名俄羅斯安全部門人員證實，蒲亭已經被診斷出患有早期帕金森氏症和胰腺癌，並可能也有前列腺癌。
該名人士聲稱「我們可以確定他（蒲亭）已被診斷出患有早期帕金森氏症，且病情正在惡化。」消息人士指出，這項事實被俄羅斯千方百計地否認及隱瞞，「為了阻止胰臟癌細胞擴散，蒲亭經常需要注射各種高劑量類固醇還有止痛藥，這不僅讓他感到痛苦，還出現了臉部浮腫和包括記憶力衰退等副作用」，在蒲亭的核心圈中則傳出，除了逐漸惡化的胰臟癌，蒲亭還患有前列腺癌，但克里姆林宮官員一直否認蒲亭健康出狀況。
報導指出，蒲亭長期以來都以「強人」形象自豪，但在過去幾年，他的外型出現巨大變化，引發外界對他可能患有嚴重身體疾病的猜測。先前在俄烏戰爭爆發後，他公開演說時被發現氣喘吁吁、說話結巴以及疲憊等狀況，並且曾被發現面部浮腫、手上有多個針孔。
先前政治科學家索羅威（Valery Solovey）曾聲稱蒲亭患有多種嚴重疾病，包括癌症、帕金森氏症和分裂情緒障礙。
蒲亭最近一次被拍到異狀，是在日前現身俄軍訓練營，當時他抓著一名士兵的手臂，卻被發現手臂上有疑似靜脈注射的痕跡，由於該影片很快就遭到俄羅斯當局刪除，因此更加引起外界猜測他健康出狀況的說法。