中職／王溢正冠軍賽先發機率低　兄弟「恐姐症」有解？

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王溢正與兄弟在冠軍賽首次對戰要追朔回2014年的台灣大賽第二戰，當時他主投5.2局送出6K，雖然被打出5支安打失5分，但是自責分只有2分，該場比賽「暴力猿打線」在前5局就狂灌6分，「姐姐」也拿下台灣大賽對黃衫軍的首場勝利，該年冠軍賽桃猿以4勝1敗擊敗兄弟，成功奪下「LAMIGO時代第二冠」。
第二次「姐姐」與兄弟的交手，而是最經典的2015年台灣大賽第5戰，當時1勝3敗瀕臨淘汰的桃猿，派出王溢正背水一戰，他用119球投出9局失2分的「完投勝」，成功解救前兩戰各使用7名投手的桃猿，猿隊後續趁勝追擊倒打兄弟，以4勝3敗逆轉奪冠。
雙方第三次交鋒是在2017年的台灣大賽第四戰，該季同時拿下上、下半季冠軍的猿隊，以一勝零敗開始台灣大賽，前三場猿隊再拿兩勝，戰況桃猿三勝一敗領先，王溢正擔綱第四戰先發投手，他也繳出了6局6K失一分的好投，幫助桃猿賽成功「封關」贏下第四勝，奪下該年冠軍。
而「姐姐」與黃衫軍的最後一次交手，是在2019年的台灣大賽第三戰，他雖然被轟了兩支全壘打失4分，但是成功吃下了7.1局的投球，送出7次三振，該場比賽猿隊在第2局就猛灌7分，最終也拿下勝利，並在下一場比賽成功贏下聽牌第三勝，該年也順利拿下台灣大賽冠軍，達成「三連霸」。
雖然王溢正在冠軍賽對兄弟共投了28局，只失掉9分自責分，防禦率僅2.89，但是他生涯在例行賽對上中信兄弟與其前身兄弟象時，對戰了68場，其中有15場是後援出賽，防禦率卻是偏高的4.90。
近兩年王溢正因為年紀及傷勢的原因，先發場次逐漸減少，本季20場出賽，僅有11場是先發，其中對兄弟6場，僅有一場先發，共投了14.2局，只丟3分自責分，防禦率只低到1.84。
桃猿本季先發投手充足，包含兩位洋投狂威、霸林爵以及本土王牌黃子鵬、曾仁和、楊彬等，本季「姐姐」要在冠軍賽先發登板的機率不高，或許今年季後賽看不到王溢正以先發投手之姿，再度一人擋黃軍的戲碼。