救市已採5措施　金管會：抑制作空穩定股市具一定成效

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今年截至11月1日止，集中市場加權股價指數13037點，今年跌幅28.44%，相較香港跌幅33.95%、美國那斯達克跌幅29.77%、深圳跌幅27.75%、韓國
跌幅21.58%、上海跌幅18.42%、日本跌幅 3.86%，台股表現仍介於國際主要股市之間。同期間台股集中市場日均成交量約新台幣2479億元，較去年同期跌幅39%。
金管會強調，台股基本面持穩，經查台股集中市場今年截至9月底本益比約9.74倍，現金殖利率達5.13%（加計股票股利為5.34%）。另國內上市櫃公司今年截至9月底累計營收約31.49兆元，較去年同期增加9.89%，國內上市櫃公司仍具有高度韌性。
為提振投資人信心，金管會也已採取5大股市穩定措施，包括一、7月14日發布新聞稿，提醒上市（櫃）公司適時評估實施庫藏股。二、7月15日實施「放寬信用交易追繳差額之抵繳擔保品範圍」。三、10月1日起調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日的日平均成交數量的30%調降為20%；並調整上市及上櫃有價證券的最低融券保證金成數，由90%上調為100%。
四、10月12日起再進一步調降每日盤中借券賣出委託數量不得超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量10%，以及將上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數上調為 20%。五、10月21日宣布自即日起採行當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空。
對於現行股市穩定措施的執行效益，金管會表示，調降每日盤中借券賣出委託限額部分，實施前借券賣出占比為3.56%，實施後迄10月31日借券賣出占比2.74%，借券賣出情形已有明顯降低。
在提高最低融券保證金成數部分，實施前整戶擔保維持率為159.55%，實施後10月31日整戶擔保維持率為162.99%，擔保維持率已見提升。至於採行有條件平盤下禁空措施後，10月24日起一週台股雖有小幅震盪，但在大盤下跌之次一交易日，不得平盤下放空股票檔數，介於93檔至152檔股，對抑制作空穩定股市具一定成效。
金管會強調，股市長期仍將回歸基本面，金管會原則上尊重證券市場的運作機制，並以發展經濟及維護投資人權益為目標，將密切關注國內外金融情勢變化及證券交易市場動向，持續觀察現行已採措施的執行情形，並適時審慎評估及採行相關措施，以保障投資人權益及維護整體市場正常運作。