今日最聚焦／申請入學降門檻救缺額？專家：排名往前才能

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少子女化衝擊大學招生，112學年度是大學入學改革第2年，許多校系傳出，觀察改革首年招生缺額暴增後，紛紛將參採科目數下修，盼降低學測成績門檻，讓學生有機會進入二階，部分私立大學僅參採1至2科，如景觀系只參採國文、英文，法律系參採國文、社會。
劉駿豪表示，若要觀察學校是否為了招生、避免缺額，而降低學測成績篩選標準，除了減科外，11月4日簡章出爐後，還能看檢定科目是否降低標準、換科、或甚至拿掉檢定，以此增加學生進入二階的數量。
但他認為，這些科目、門檻上的調度，跟學校招生滿額、缺額沒有絕對關係，像校系申請入學通常會找招生名額3倍以上的人去面試，也就是實際報名二階的人數本來就遠超過招生名額，因此這些門檻的下修，只會增加總報名人數，最後留不留得住學生是另一回事。
劉駿豪指出，申請入學實施這麼多年，校系滿額、缺額的重點都只有一個，就是各學校間，類似或同等科系的重複狀況，也就是學生重榜情形，學校面臨彼此搶同一群學生的競爭。
劉駿豪認為，學校即使在前端「甄選入學」收滿人，後面分發入學也未必收得滿，最終學校要面對的仍是校系在全國的排名，因為分發入學是讓學生填100個志願，通常會照校系分數順序填寫，若校系在全國排名沒有往前，到分發入學就可能產生缺額。
另外，他觀察到，申請入學參採科目的變動仍以去年、大學入學改革首年最劇烈，今年的變動與以往差不多，不認為校系減科是趨勢，像政大歐語系3個組、創新國際學士班都從去年參採3科，今年再增加數B，變成4科，也就是說「今年校系參採有減科、也有增科」。
台大的機械、化工、材料、生機電等科系，去年原本採計「國、英、數A、自然」等4科，今年只採計「國、英、數A」3科。台大註冊組主任李宏森坦言，今年工學院的確有很多科系不採計國文，但並非不重視國文，而是讓各系檢視參採科目，更「對準學系需求」。
頂大理工科不參採國文是否成趨勢，引起各界爭議。有學者憂心，此舉形同告訴學子理工學系不在乎人文素養；學生則贊同採計科目對準需求的方向。
劉駿豪認為，部分理工、二類組校系不參採國文，並不會影響學生放棄國文，像台大的工學院還有醫工系跟土木系，仍維持之前的4科、有參採國文，還有清大的動力機械、工學院學士班、資工甲乙組，和交大的資工甲乙組也都參採4科，包括國文。綜合來看，學生選校不會單押一所學校、一個學院，在國文仍是參採大宗的狀況下，學生不會在最後衝刺階段，貿然放掉國文。
最後，他提醒，除了減科外，還要關注校系換科參採的情形，像醫學系的中國醫、馬偕，跟去年一樣，有參採社會科，連2年都有參採社會科，可能成為趨勢，會影響醫學系考生是否要多準備社會科，否則會在一開始就放棄2個醫學系的機會。