轉型創永續經營！科技產業園區跨域創生分享成果

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加工出口區管理處副處長劉繼傳表示，加工區管理處為協助區內廠商產業升級、跨域轉型，透過專家輔導團隊、廠商關懷輔導機制，以及串聯政府資源多元發展等方式，協助廠商導入新興數位與技術加值應用，經推動輔導已超過10案行銷協助案例，及逾30家關懷協助等，更促成園藝工具廠商取得歐洲瑞士國際訂單，金額高達百萬元，成功開拓新市場。
劉繼傳說，近年因疫情衝擊，加速跨域創新的腳步，考量園區產業多元特性，乃整合財團法人金屬工業研究發展中心、國立中山大學南區促進產業發展研究中心，針對廠商需求，量身打造實質之協助與資源串接，以協助業者善用新興科技，導入數位工具應用與行銷資源，促成園區創新生態跨域合作範例，後續亦將持續瞭解區內廠商所面臨之需求與發展問題，以帶動園區產業創新升級轉型。
為此，加工區管理處乃舉辦此一跨域創生成果分享交流活動，並在管理處副處長劉繼傳按鈕下啟動，藉以促進廠商交流，並持續促成跨域創新合作。
劉繼傳指出，透過創新產品、技術研發與商業模式之輔導，成功衍生遊艇智慧休閒之安全管理與微氣泡技術之智慧農業等跨域合作，對於遊艇、旅客使用安全與週邊旅遊串聯整合，以及水產養殖環境參數改善及水質淨化上，都有明顯且大幅度提升效益，且成功翻轉企業，除讓傳產汽車零組件透過數位工具導入，呈現台灣高品質工藝行銷國際，也讓醫療應用跨域至家居領域，設立新品牌，積極拓展行銷。