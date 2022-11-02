時尚氣象台／直男不懂公主袖穿搭！熊熊1動作 全場笑翻
由《NOWnews今日新聞》製作的時尚潮流網路節目《時尚氣象台》，除了邀請藝人來賓與時尚達人聊流行資訊，也會和當週天氣結合，帶給你最潮最夯的穿搭；本周由夯團《原子少年》成員水豐、植宇擔任時尚主播，邀請「性感女神」熊熊、「Formosa Sexy成員」少鹽和《原子少年》Nelson分享「直男、友人看不懂的穿搭」。
首先，少鹽就分享最近穿了一件綁帶碎花長洋裝，還綁著低馬尾，豈料被朋友說像孕婦；而熊熊也表示，前陣子流行的「馬褲」，上半身搭oversize上衣，但男生都不懂這穿搭，或是像她身上穿的白色公主袖上衣和蛋糕裙，也都是男生看不懂的元素，她接著低頭看胸前衣服說，「我覺得男生唯一看得懂的，是我這邊（胸部）有點中空」，也讓全場笑翻。
Nelson也分享看不慣自己以前的穿搭，他透露「因為我是馬來西亞人，穿搭方面可能有文化差異，以前出門逛街會穿涼鞋搭短褲、POLO衫，然後POLO衫還要紮進去」，但現在回想起以前的穿搭，也讓他超崩潰。
主播水豐接著說，Dcard上有文章分享「直男看不懂的三大單品」，第一個是老爹鞋、第二個是「動物紋」和第三個「涼鞋配襪子」，來賓們也陸續分享自身看法。節目也邀請到一位「時尚達人」John老師，來替來賓們改造，熊熊改造完穿著白色宮廷風上衣和豹紋裙，少鹽則穿著白色小背心、透膚上衣和寬褲，打造一種「日妞感」，大受好評。
最後，John老師也用無印良品各種百搭好穿的單品，替來賓們打造出「日系簡約的文青穿搭」。3位來賓穿上無印簡約風的衣服後，也紛紛大讚「材質很舒服」、「價格親民」，老師也講解，「我今天讓他們走簡約日系風，都是同色系，看起來就像白馬王子、小公主一樣」。如果還想知道更多有趣，或是其他關於時尚流行的資訊，請每週三晚間8點務必鎖定《NOWnews今日新聞》YouTube頻道。（編輯：郭佩蓉）
本集節目由無印良品、MH家居贊助播出。
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