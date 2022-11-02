金正恩氣炸？北韓7小時射17飛彈 又向緩衝區射百發炮彈
在美韓展開大規模聯合空中軍演之際，北韓2日在短短7小時之內一連發射17枚飛彈，且在韓國戰機發射空對地飛彈之後，北韓又另外再發射了100發炮彈。對此，韓國外交部長樸振與美國國務卿布林肯通話，譴責北韓侵犯海界落在韓方領海附近是重大軍事挑釁，更警告北韓違反了919兩韓軍事協議。
綜合《韓聯社》等外媒報導，北韓在當地時間早上6時51分左右，向黃海發射4枚短程飛彈，又在2小時後發射3枚短程彈道飛彈，其中一枚落入北方界線（NLL）以南的公海，是自從韓戰以來首枚落入北方限界線以南海域的飛彈；另一枚飛向韓國東部鬱陵島，觸發空襲警報。北韓過去曾向北方界線以南發射沿海火炮和多管火箭炮，但發射飛彈還是第一次。
韓國總統尹錫悅緊急召開國家安全委員會，指出這是大規模領土入侵，下令作出嚴厲回應。韓國聯合參謀本部強調不能容忍北韓的挑釁行為，將與美國緊密合作堅決回應。韓國隨後派出了F-15K「猛擊鷹」、KF-16戰機升空，向北方界線以北發射3枚空對地飛彈，作為反擊。
但北韓又在下午1時27分左右，從江原道高城郡，向朝鮮半島東部海域發射逾100枚炮彈。炮彈落入北方界線附近的東部緩衝區。緩衝區是根據2018年9月19日簽署的《9.19南北軍事協議》設立，以緩和邊境緊張局勢。韓國向北韓警告，已經違反919兩韓軍事協議。