世足／06年頭槌爭議無損其偉大　席丹救主締造巔峰時刻

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身為阿爾及利亞第二代的柏柏人移民，席丹以其出色的身材和身體柔韌性聞名，他傳球的技藝、建構比賽的能力、左右腳射門能力皆很均衡，還有同位置上十分悠優異的控球能力。
1994年8月17日首次為國家隊上場出戰捷克，他在法國隊以0:2落後時被替換上場，並在15分鐘內分別用左腳和頭頂攻入2球；1996年歐洲盃上，他已經是球隊的組織核心，在進攻端扮演重要角色。
然後是傳奇的1998年，由於未能獲得前兩屆世界杯的參賽資格，法國隊在該屆備戰壓力前所未有的巨大，主帥Aime Jacquet選擇信任這位22歲的波爾多球星，他看到了後者的與眾不同和。而他也沒有辜負這份期待，在該屆決賽中面對巴西中頂進兩球，為法國首奪世界盃冠軍。
傳奇球星亨利(Thierry Henry)在BBC紀錄片中說道：「他(席丹)能用腳做的事情，很多人用手都做不到。他很神奇，有時候看他踢球，就像在跳舞一樣。」
兩年之後，2000年的歐洲盃，席丹又再度於淘汰賽中打出亮眼發揮，他現在八強戰中打進自由球，率隊擊退西班牙；之後又在四強戰中對葡萄牙於延長賽中，踢進12碼罰球，絕殺對手。
2002年席丹因傷而無太好的表現，法國又因此無緣小組賽，而衛冕無望。但傳奇並沒有就此落幕。2006年，法國隊表現不佳，差點有可能進不了世界盃正賽，已經於兩年前宣布從國家隊退役的席丹，義不容辭的挺身而出，就像他過去一直做得那樣。
英雄回歸，法國隊士氣大振在外為賽突圍，之後在淘汰賽8強戰，席丹聯手亨利，率隊擊退老對手巴西；四強戰更是命中12碼罰球，讓法國隊睽違8年再闖決賽。
在國家隊生涯真正的告別戰——2006年世界盃決賽，席丹在開賽7分鐘就面對義大利「國門」布馮(Gianluigi Buffon)打進一記「勺子點球」，幫助法國隊先馳得點。但就當人們認為席丹會和法國隊一起捧盃寫下完美結局時，接下來的發展卻出乎人意料之外。
先是皮爾洛(Andrea Pirlo)助攻馬特拉齊(Marco Materazzi)頭球追平比數，雙方廝殺到延長賽後，就是名場面的發生：席丹在和馬特拉齊發生口角之後，用頭將對方頂倒在地，也領到一張紅牌。法國隊最終在12碼罰球PK大戰中敗下陣來。
席丹仍然以其神勇的表現，獲得該屆世界盃的金球獎，然而決賽的失利映襯義大利黃金一代的輝煌成就，卻是十分苦澀的。他生涯第14張紅牌，也是其生涯最臭名昭彰的一張。
不過當書本闔上時，我們記住的仍是他如同法蘭西騎士般的英勇身影，為國家奮戰不懈、創造美麗進球。