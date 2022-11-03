限5天！全家辛炒麵買一送一 特大杯拿鐵40元寄杯無期限
超商本周限定優惠更新！7-11明（4）日起限時5天開跑，本周又是分為兩大張海報，共祭出14品促銷，買一送一共有兩款，其一是紅茶花伝皇家紅茶，平均單罐不到15元，另一款則是泰國Mae Pranom甜辣醬，也就是俗稱公雞牌甜辣醬，是到泰國玩必買的人氣醬料，尤其是用來沾炸物，酸酸甜甜很開胃，買一送一後單瓶特價約40元。
全家會員優惠即起至11月6日前，本周海報共有10款促銷商品，之前掀起搶買熱潮的黑丸寶可夢仙草奶凍，3件特價72元，平均每盒24元、約是6.2折；另一亮點則是哈根達斯雪糕指定口味任4件258元，相當於下殺5.6折；如果愛吃老牌零食鹹蔬餅，現在加5元多1包、平均15元也可入手。
本周五六日登場的「康康5」相當精彩，明（4）日連續三天開跑，首推農心辛炒麵買一送一，單袋約28元，不少網友熱情分享：「炒麵好吃，很辣，沒湯包」、「那個拉麵！超好吃真的必須囤」、「辛炒麵加一片起司有夠好吃」。除此之外，比菲多益生菌軟糖及UCC西西里咖啡都是買一送一。Let's Café本周推出特大杯拿鐵2杯80元，平均單杯40元、約是5.7折，若是自備杯子折5元，就等於是買一送一了，且同樣開放線上寄杯「無兌換期限」，並能冰熱互換，每人庫存上限10杯。
萊爾富即日起至11月8日推出限時好康，結帳時憑Hi-Life LINE官方帳號活動條碼可享優惠，本周9款促銷商品中，共有兩款買一送一，包含ROASTA無糖黑咖啡、奇動能量飲；餅乾部分則有任選第2件11元，像是OREO奧利奧夾心餅乾及POCKY棒，折扣相當於6折、6.4折；樂法職人600ml飲品也有加10元多1件，換算約6.3折，也是相當划算。