估林佳龍創勝選空間 綠高層：竹市沈慧虹選情審慎樂觀
距離選舉僅剩24天，民進黨在南台灣選情相對穩定，能否守住激戰區桃園市、基隆市、新竹市，並更進一步奪回2018年意外丟失的多個縣市受到關注。黨內高層今（2）日談及選情表示，新竹市沈慧虹的選情已經迎頭趕上，審慎樂觀；新北市部分，林佳龍民調已經開始往上竄，侯友宜要參選2024年總統的議題對選情投下重大變數，民進黨立委余天也已錄好音，會藉由拜票電話向新北市民說明此事，國民黨在新北的選情已經鬆動。
距離投票日已近，黨內高層表示，新北跟台中因為選情很冷，林佳龍、蔡其昌雖然表現很不錯，但之前沒有很多關注，不過自從抽完號次後，可以感受到民眾熱情升高，內部民調可以看到他們開始往上，有明顯增加。
高層說，最後24天，選民高度聚焦該怎麼投票時，這就是最好的機會，可以創造勝選的空間，新北跟台中都是重點直轄市，現在藍營已有鬆動跡象。
進一步談到新北選情，高層透露，侯友宜擺明不會否認要選2024年總統，之前也刻意放話說「2024勇於承擔」，侯要進軍2024，新北市已經在討論。余天也錄了音，會挨家挨戶打電話跟新北市選民說明這件事情，請新北市民認真看待此事，預計會對市長選舉產生重大變數。
至於新竹市，高層表示，民眾黨高虹安問題太多，持續往下掉，現在沈慧虹總算追上來了，國民黨林耕仁對高虹安提出批判命中要害，甚至有法律的問題，「我對新竹選情審慎樂觀」。
另外，談到桃園，高層感嘆，國民黨候選人張善政當過行政院長，很意外他這麼輕率，擔任莫名其妙政黨的最高顧問，且還有聘書都毫無警覺，也不在乎當人家門神，這很嚴重。