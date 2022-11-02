蘇揆斥不必出張嘴 侯友宜：希望兒童未來館興建越快越好
行政院長蘇貞昌今〈2〉日視察國家兒童未來館計畫基地，對於新北市府先前提說已拜會文化部5、6次了，還說「中央不做地方來」，酸中央太慢，蘇貞昌受訪時回應希望給認真工作的人肯定，不必「出一張嘴」，只會酸言酸語；而因出席2025雙北世界壯年運動會授旗典禮晚到的新北市長侯友宜，則在會後受訪表示希望國家未來館興建越快越好，面對衝擊期間如何減少民怨，強調地方市政府會負起責任，好好與中央配合，讓國家兒童未來館能快速興建完畢。
蘇貞昌表示，這塊地價值300億，過去20年來就只停摩托車，而且還又日曬雨淋，所以去年兒童節前夕，宣布要建兒童未來館，在這過程中親自主持了17次會議，籌備處也在今年4月成立，計畫已經核定，很希望送給全國的兒童們，一個最先進的、最能夠從歡樂中體驗科技，對未來想像的、好的遊樂場所；強調希望給認真工作的人肯定，不必「出一張嘴，只會酸言酸語」。
侯友宜會後受訪時說到，既然國家兒童未來館已經拍板定案，地方政府在證照審查及都市計畫的相關行政事項，會全力以赴協助，尤其是交通的維持作業，面對衝擊期間如何減少民怨，地方政府會負起責任，好好與中央配合，讓國家兒童未來館能快速興建完畢。
侯友宜接著說，國家兒童未來館目前中央規劃2030年完工，相信不管是新北市民朋友還是對這塊土地未來使用都有更深的期待，都是希望越快越好，在中央跟地方合作底下，能更積極開發，變成新北市的地標，也是台灣兒童的期待跟希望。
上屆2018的新北市長選舉由蘇貞昌對戰侯友宜，當時蘇貞昌提出的政見之一，就是提出利用板橋車站旁萬坪的閒置地區，將上面的停車場翻轉下地，打造全世界最新、台灣第一的親子體驗博物館，要借鏡國外的兒童博物館，利用科普遊戲讓孩子體驗地球結構、人體器官、各地文化；可惜最後開票結果慘輸侯友宜近30萬票落敗，而在之後蘇貞昌擔任行政院長，並於去年兒童節前夕宣布將在新北市環狀線板橋站旁的「特專三」土地，打造一座國家級「國家兒童未來館」，將結合兒童文化、數位科技與藝術劇場等館設，也算完成當年參選時無法實現的政見。