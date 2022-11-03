吃美食賞飛機起降！「肉大人快餐」桃園開幕　IG打卡必拍

▲「肉大人快餐Express」桃園開幕，可享美食與飛機起降美景。（圖／品牌提供）
▲「肉大人快餐Express」桃園開幕，可享美食與飛機起降美景。（圖／品牌提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-11-03 11:46:03

復興空廚首家公路餐廳「肉大人快餐Express」於11月1日正式開幕，位於桃園市大園區復興空廚旁的《航棧綠洲》，西部濱海快速道路往北至竹圍漁港，往南可達台茂購物中心，除了供應遊客們美味餐點外，二樓更是熱門的飛機起降打卡點，吃飽喝足後別忘上樓留下一系列美照。此外，桃園美食新選擇還有福容大飯店桃園店，即日起至12月31日推出5款人氣暖新鍋物，點餐再送烏金流沙包，讓饕客從裡暖到外。

我是廣告 請繼續往下閱讀
肉大人肉舖火鍋曾於2017年登上國際媒體紐約時報紅到美國，副牌「肉大人快餐Express」提供安心快速出餐的家常便飯，可以享用到肉大人的招牌酸菜白肉快煮鍋、泡椒麻辣快煮鍋、阿嬤的紅蘿蔔肉燥飯、老實麻辣乾拌麵、雞肉咖哩、日式牛丼、莓果冰棒等，除了內用和外帶，還有冷凍調理包；店址位在桃園機場跑道一角，二樓是最熱門的觀賞飛機起降打卡點，適合全家出遊或是情侶約會。

▲肉大人快餐店「酸菜白肉鍋」。（圖／品牌提供）
▲肉大人快餐店「酸菜白肉鍋」。（圖／品牌提供）
復興空廚總經理曾威翰表示：「復興空廚深耕桃園一甲子，肉大人快餐Express開幕後，緊接著『哈比怪人之甜館』、二樓觀景咖啡廳『豆留航棧』的進駐，從食品工廠延伸擴大經營，要將《航棧綠洲》打造成大桃園的新地標。」

「肉大人快餐Express」將美國公路餐廳風格帶入整體設計 ，進入餐廳內後帶有點復古及公路餐廳特色的訂制磚牆，結合肉大人整體意象，以粉磚色作為餐廳之主色調慣穿整體，風格強調明快、輕鬆，帶有公路餐廳之特色；開放式的廚房，讓饕客可以看到衛生的出餐流程及現做的新鮮程度。餐廳每日營業時間為11:00至20:00，賞飛機起降夜景更添意境。

此外，寒冷冬天到桃園賞夜景，還可選擇福容大飯店桃園店火熱推出的5款人氣暖心鍋物，即日起至2022/12/31止，有重口味的「胡椒肚雞鍋」、「寧式砂鍋魚頭」，也有溫補養身的「廣式湘羊腩煲」、「薑黃地瓜雞鍋」，配合秋蟹上市季節，大手筆使用肥美青蟹等大量海鮮及豐富蔬菜推出料豐味鮮的「螃蟹番茄排骨鍋」， 每鍋6人份NT$880+10%起；凡享福卡會員吃鍋拍照打卡，上傳至「福容大飯店 桃園」粉絲專頁，再招待主廚特製暖呼呼「烏金流沙包」乙份。

▲福容大飯店桃園店推出5款人氣暖心鍋物。（圖／福容飯店提供）
▲福容大飯店桃園店推出5款人氣暖心鍋物。（圖／福容飯店提供）

秋冬巧克力季！ROYCE’優惠1+1　無印推調溫巧克力不融化

家樂福年度酒展開跑！千人瘋搶熱門酒款　首日業績破千萬

感恩節必吃！美福5公斤火雞配牛小排　慕軒禮籃早鳥划算

雙11量販超市參戰！愛買生鮮下殺31折　家樂福3C家電瘋搶

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀