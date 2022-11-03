吃美食賞飛機起降！「肉大人快餐」桃園開幕　IG打卡必拍

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復興空廚總經理曾威翰表示：「復興空廚深耕桃園一甲子，肉大人快餐Express開幕後，緊接著『哈比怪人之甜館』、二樓觀景咖啡廳『豆留航棧』的進駐，從食品工廠延伸擴大經營，要將《航棧綠洲》打造成大桃園的新地標。」
「肉大人快餐Express」將美國公路餐廳風格帶入整體設計 ，進入餐廳內後帶有點復古及公路餐廳特色的訂制磚牆，結合肉大人整體意象，以粉磚色作為餐廳之主色調慣穿整體，風格強調明快、輕鬆，帶有公路餐廳之特色；開放式的廚房，讓饕客可以看到衛生的出餐流程及現做的新鮮程度。餐廳每日營業時間為11:00至20:00，賞飛機起降夜景更添意境。
此外，寒冷冬天到桃園賞夜景，還可選擇福容大飯店桃園店火熱推出的5款人氣暖心鍋物，即日起至2022/12/31止，有重口味的「胡椒肚雞鍋」、「寧式砂鍋魚頭」，也有溫補養身的「廣式湘羊腩煲」、「薑黃地瓜雞鍋」，配合秋蟹上市季節，大手筆使用肥美青蟹等大量海鮮及豐富蔬菜推出料豐味鮮的「螃蟹番茄排骨鍋」， 每鍋6人份NT$880+10%起；凡享福卡會員吃鍋拍照打卡，上傳至「福容大飯店 桃園」粉絲專頁，再招待主廚特製暖呼呼「烏金流沙包」乙份。