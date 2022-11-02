游安順情慾戲「露鳥」全場瞧 楊麗音：很舒服沒弄痛我
來勢洶洶的黑馬強片電影《一家子兒咕咕叫》，一共入圍第59屆金馬獎「13項大獎」：劇情片、導演、男主角、男配角、女配角、新演員、原著劇本、美術設計、造型設計、原創電影音樂、剪輯、音效；今（2）日舉辦記者會，由導演詹京霖帶領4位主要演員游安順、楊麗音、胡智強、李夢苡樺出席，對於入圍金馬獎最佳男主角的游安順，分享入圍心情開玩笑說：「如果說我人長得像張孝全那麼帥的話，我不入圍也沒關係！」游安順也大方分享拍情慾戲時的「露鳥」事件，引發眾人哄堂大笑。
電影《一家子兒咕咕叫》男主角游安順透露，其中一場與老搭檔楊麗音的情慾戲碼，在一個狹窄的客廳裡面拍攝「沒有清場」，除了鏡頭裡看見的人物之外，鏡頭外也全部都是劇組工作人員，拍完之後大家都上來關心楊麗音有沒有受傷，不過游安順的待遇卻截然不同，拍完後工作人員反而全部都轉身離開、迴避視線，游安順此刻才察覺原來是「保護套」掉了，乾脆假裝沒事獨自離場；楊麗音說：「過程很舒服，沒有弄痛我！」隨後加碼爆料，游安順在卸除保護措施的時候一直亂叫，因為外層的膠帶拔起許多私密處的「髮菜」，兩位老戰友大方分享拍攝時的幕後花絮，也替電影增添不少話題性。
以賽鴿為劇情主軸的電影《一家子兒咕咕叫》，光是拍攝主角家中飼養的鴿子盤旋在屋頂上的畫面，就動用多達300隻鴿子，至於爲什麼要拍攝賽鴿題材，導演詹京霖表示：「我的住所有很多人在玩鴿子，走出屋外天空都是鴿子，我覺得這是一個台灣的景觀，但是在影像上被保留的比較少，覺得很可惜，雖然寫劇本的時候也覺得自找麻煩，但是身為一個台灣人，以台灣的景觀作為出發點拍攝是好事。」導演詹京霖認為，賽鴿存活率不高就像人生常有意外發生，兩者綁在一起是同樣的道理。