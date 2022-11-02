80歲母險休克「病房一幕催淚」　苗可麗豁然選好自己遺照

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面臨衰老的課題，苗可麗學習怎麼樣不造成別人麻煩，像她是古董娃娃的收藏家，珍品擺滿3層樓，「我喜歡蒐集東西，有一天我離開了，誰幫我處理？」有一次她看到殯葬業者小冬瓜分享「單程旅行箱」的觀念，苗可麗很認同：「我覺得太棒了，把自己所有保單、存摺、壽衣、遺照都放好，有一天怎麼樣，別人都不用傷腦筋。」
苗可麗前陣子才跟朋友聊到，人隨時要把自己遺照選好，「不要到時候別人選一張自己不喜歡的照片，很嘔又開不了口，用正確觀念去面對生命，很值得學習。」她常常無意中跟女兒講插管、器捐的話題，當自己的態度很坦然，講久了女兒也自然接受她的觀念。
《台灣有個好萊塢》時空背景為50、60年代的台灣，當時台語電影為市場主流，無論是產量及題材都極度豐富，可說是台語電影的盛世，關鍵角色「文鳳」找來苗可麗飾演，這個角色設定是人稱「台灣黑玫瑰」的黑道大姐大，更是娛樂產業教主，作風犀利、個性強勢，需要一位重量級的演員來扮演。
苗可麗對於首次接到音樂劇邀約，感到非常興奮又緊張：「音樂劇太難了！又要演又要唱，台詞還要跟著音樂走，王希文的曲又很難，而且還不能喊暫停，其實我是在誇我自己啦。」歌手出身的苗可麗特地重新上了發聲課，學習音樂劇的唱法，學習更專業的台語用詞及發音，可以說是把自己重新歸零、重頭來過。
對於這次《台灣有個好萊塢》載譽重演，已跟著劇組北中南演出20場的苗可麗再度以戰戰兢兢的心情在準備著，「每次演出壓力都很大，雖然我的角色相同，但對手不同，就會丟出不同的球，我必須要好好準備才能產出不同的火花，希望有看過、沒看過的觀眾朋友們都可以進戲院來看戲。」