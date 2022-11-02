出遊不用理由！高鐵旅展滿五千送2張車票5折券

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台灣高鐵參展攤位設在南港展覽館1樓J904區，為呼應本屆大會「永續旅遊」主題，今年特別導入綠色思維，攤位採開放式設計，更運用多項可重複使用之設備，並用數位影像取代大型輸出等，整體主軸以「高速慢活」的高鐵旅行特色為出發，鼓勵旅客搭乘最快速、最環保的綠色運具，「快快抵達、慢慢快活」。同時融入台灣高鐵藝術計畫—「寶島隨身聽」的藝術元素，透過主題歌曲《慢慢快活》的輕快節奏，引領旅客在旅行的移動過程中，用音樂的美好繼續悠遊台灣；此外，今年高鐵攤位更連結了本屆首次參展的「台灣鐵道觀光協會」攤位，將阿里山林鐵火車的意象直接搬入會場，不僅突顯台灣高鐵希望成為鐵道旅遊領導品牌的願景，更積極結合鐵道同業，推動鐵道觀光旅遊蓬勃發展。
「搭高鐵．送住宿」網羅台北、台中、雲林、嘉義、台南、高雄，共28家精選飯店，平日搭高鐵台北至左營，二人成行入住高雄寒軒國際大飯店，每人只要2,980元起，優惠價格相當於購買高鐵來回車票即可免費享受一晚飯店住宿，爽住飯店不用理由。
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