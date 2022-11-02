「台啤啦啦隊隊長」斜槓藝術家 家境清寒無法擔起材料費
台啤英熊職業籃球隊與旗下啦啦隊小調啤，持續在直播間與大家相見歡，當中的人氣隊長「纁曖」也帶來好消息，預告將以性感面貌現身新一個球季外，更會於年底以藝術家身分，赴日參與台日藝術家交流展覽，成為台灣新一代的新銳藝術家。
纁曖擁有空靈的氣質，姣好身材，也曾任樂天女孩成員，資歷相當豐富，今年度續任小調啤啦啦隊隊長，帶領團員們展現更多元的青春面貌，將親自參與小調啤粉專的經營，增加與網友們互動的機會，同時預告在11月中的正式開幕戰首秀上，除了會有新制服外，也會加入火辣的嶄新面貌示人，自己將擔任起球隊的性感擔當，還為此勤上健身房鍛鍊，期許將小調啤打造成T1聯盟中最性感的女神尤物。
總是在舞台上熱力四射的她，也擁有十足的藝術細胞，自小因為喜愛動漫而開始嘗試畫畫，參與過各式Cosplay活動，求學時期本想就讀藝術相關科系，但因小時家境無法負擔龐大的美術材料費用而作罷，因此一路自學，長大後反而創造出獨特的畫作風格，在去年開始便展露頭角，創立了自己在藝術圈的代表角色「宇宙人Ai」，並舉辦首次的個人展覽「共生」，今年底也成功獲選出展台日藝術家交流展覽，成為台灣新銳藝術家一員。