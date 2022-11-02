台首大突停招影響師生權益　教育部保證不會再發生

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林宜瑾表示，台首大學生被迫在短短3個月內尋求轉學機會，還要面臨租屋處搬遷等問題、新學校學分抵認等問題，嚴重侵害學生權益，擔心在少子女化趨勢下，大專校院退場案例會持續增加，為督促教育部積極輔導大專校院退場或相關轉型規劃，建議凍結8.6億元預算。
教育部技職司長楊玉惠回應，台首大的案例發生在「私立高級中等以上學校退場條例」實施前，程序確實比較不周延，但退場條例已在5月公告實施，會有預警制度，不會讓師生措手不及。
楊玉惠說，在退場條例預警與專案輔導有明確指標下，未來針對每所私校狀況，尤其財務部分，每個月都和會計處去核對，若有發生財務危機，會有預警跟專輔小組進去協助，類似台首大狀況，「以後絕對不會再發生。」
另外，多名立委要求改善幼兒園師生比，並提到都會區公立幼兒園仍然不足，家長搶破頭，但有些縣市則相反，公幼招生不足，建議教育部制訂政策時要考量縣市差異。
教育部長潘文忠回應，幼兒園師生比，將從112學年度啟動，以逐年、循序方式，達到師生比1比12的目標，也會考量區域差異與公私立不同，分階段規劃數年期程，同時循序培育師資，「不會一下子把量衝出來」，以免各縣市搶教師，導致大量需求而產生教師大搬風。
潘文忠提到，「兩歲專班」需求量大，在有些區域公共幼兒園、準公共幼兒園數量比較大，就會鼓勵改為兩歲專班，滿足家長需求。