《她和她的她》3大哭點震撼！許瑋甯因「1句台詞」接演
許瑋甯在Netflix排行榜冠軍劇《她和她的她》飾演女主角林晨曦，從受創傷後精神崩潰直到解離的表演令人讚賞，許瑋甯分享自己在讀劇本前，看到大綱中弟弟（徐鈞浩 飾）的一句話「如果我能比妳早1分鐘出生，就可以保護妳了」，就忍不住落淚，更在與爸爸（伊正 飾）、媽媽（丁寧 飾）的各自和解戲碼，開拍之前讀本時3人就已經哭成一團。
對於《她和她的她》勇於挑戰眾多社會議題，丁寧感動表示：「我期待像這樣的劇本很久了，有些東西是一定要被拍出來，我們在等著誰有這個勇氣寫出這個劇本，誰有勇氣把它拍出來，非常具有爭議性的話題，雖然備受爭議但事實上這些事件卻依然存在於我們的身邊，真的非常感謝所有幕前幕後製作團隊。」
網友也分享了觀看《她和她的她》3大哭點，包含林晨曦在職場上不被相信所以為她感到不平而氣哭、林晨曦從解離世界回歸現實後，回宜蘭老家看媽媽被親情之間的羈絆心疼哭、男友李皓明（李程彬 飾）決定陪伴林晨曦渡過艱難的療癒之路，被此暖舉感動哭。
該劇以懸疑手法帶出職場權勢性侵、數位性暴力、校園狼師案、婚姻暴力、創傷症候群等眾多議題，其中被網友熱議的是林晨曦即便在職場上是相當有能力的高階主管，仍遭同事Danny（吳慷仁 飾）施暴、侵犯，甚至惡意操弄讓林晨曦被誤以為對已婚的Danny有意，辦公室小人的行徑引發大批網友共鳴之外，觀眾也重視「創傷之後的療癒之路」。