立冬甜品！清原燒仙草「買一送一」 茶湯會紫米拿鐵回歸
立冬將至，暖冬甜品來報到！芋頭甜品霸主清原芋圓熱銷「黑金燒仙草」來送優惠啦，滑嫩燒仙草搭配4種配料，咬咬嚼嚼療癒又暖胃，11/4～11/6限3天，中部以北祭出黑金燒仙草「買一送一」優惠，平均一碗只要銅板價30元；11/7新推彩色「五福湯圓」上市，大方送出自選2種喜愛配料「免費」加料優惠，11/15(二)及11/25(五)只要身份證字號有「5」，購買「五福湯圓」還優惠5元！茶湯會11月全新登場茶職人系菜單，並回歸冬季限定紫米系列飲品，豐富口感的紫米芋香拿鐵、紫米紅豆拿鐵、紫米燕麥拿鐵限時開喝。
天氣漸冷，好想來上一碗熱呼呼香QQ的甜湯暖暖身子，清原芋圓以經典不敗的燒仙草搭配4種配料打造「黑金燒仙草」，除了人氣珍珠、花豆、綠豆，還有鐵粉推薦烘烤出香味的雲林盛產「硬花生」，一碗就能吃到滑溜、Q彈、香脆等豐富口感，是咀嚼控的最愛。11/4～11/6限3天，中部以北祭出黑金燒仙草「買一送一」優惠，平均一碗只要銅板價30元，暖胃又暖心。
11/7還推出彩色「五福湯圓」新品上市，放滿取自純天然紅麴、糯米、地瓜、紫薯及抹茶的紅、白、紫、黃、 綠五種彩色湯圓，大方送出自選2種喜愛配料「免費」加料優惠，可從20種以上配料中自由挑選；而且11/15(二)及11/25(五)只要身份證字號有「5」，購買「五福湯圓」還優惠5元。並回歸每年熱銷的「磨米紅白湯圓」。
另外，茶湯會11月全新登場茶職人系菜單，除了紅茶、綠茶、青茶、黑茶等單茶，加入手搖茶飲店少見的「質樸普洱」，並規劃「輕飲系列」、「無茶也歡」系列印品。同步回歸冬季限定紫米系列飲品，豐富口感的紫米芋香拿鐵、紫米紅豆拿鐵、紫米燕麥拿鐵，調和蔗香紅茶與醇濃鮮奶，限時開喝。偷偷透露，每天現烤現做的人氣點心微笑珍珠「雞蛋糕」，各門市即日起將陸續換新裝。歡慶祝菜單改版加碼推出刮刮卡活動，數位會員獨享90%超高中獎率，快來試手氣。