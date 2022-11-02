獨／鄭家純對「家庭主婦夢」改觀 明年不主動接演藝工作
29歲藝人鄭家純（雞排妹）今（2）日宣布與大3歲、身高177公分的日本小兒科醫生AKIRA，在東京登記結婚，她日前接受《NOWnews今日新聞》專訪，坦言18歲曾喊話夢想當家庭主婦，但經過這10年的淬鍊，她重新定義，「以前就單純想找一個結婚對象，在家相夫教子，但我現在已經改觀，儘管以家庭為優先，也希望另一半不要阻止我去工作、把全部時間都留給家庭。」也強調一切都是建立在經濟相互扶持的狀態，至於明年工作計畫，她透露從日本讀書回來後，就不會主動接演藝工作。
鄭家純主持性教育節目《深夜保健室》後，也創立情趣用品品牌「純色」，也不時會在臉書上發表關於感情關係的「勸世文」，雖然一度遭到攻擊，不過她仍堅信自己的立場。鄭家純出道10年，最讓她感到心力交瘁的事，就是自己的人設，不符合部分單身男的預期，「他們認為我應該要是可可愛愛、順從的女孩，但怎麼表現出來的，是這麼有侵略性的人？」
雖然被單身男定義為有害，但鄭家純並不認同自己要的太多，「我很常跟女生說，如果外貌被要求優化，那就要反駁另一半，『我們是互惠的關係嗎』，不應該用商品的規格，去看待另一半。」從單身男的反饋來看，鄭家純自認是他們的死對頭，是他們求偶路上的絆腳石，「他們覺得我的存在是有害的，覺得為什麼我有這樣的知名度、外貌和條件，還要再進一步去侵略他們的權益？」
鄭家純更不諱言，指出部分男生從小就被媽媽、老師蒙蔽雙眼，「很多男生是被騙大的，媽媽會跟他們說，只要成績好、考上名校，畢業之後就會有一份好工作，然後遇到一位女生，跟你結婚、你生小孩。」認為他們在生活技能、情感表達上有問題，並不是沒有原因，「夢就醒了，就發現為什麼我爸媽要騙我，為什麼老師要騙我？就這麽多年看下來，那一群不願意改變、承認自己被騙的人，他們就是還沒找到對象。」
談到出道10年的轉變，鄭家純認為自己較以往溫柔一些，「以前就是想得太少，不夠顧慮到大家的感受，現在比較會想一想，聽到的人會不會太受傷。」